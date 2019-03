Primeiras TVs com resolução 8K vem aí

São Paulo – As primeiras Smart TVs com resolução 8K chegarão ao Brasil na semana que vem. Com evento marcado para 2 de abril, a Samsung trará seus produtos com telas grandes para o mercado nacional, conforme antecipado por EXAME em janeiro deste ano.

Os aparelhos serão os mais novos integrantes da principal linha da marca, chamada QLED TV. Suas telas contarão com iluminação de um painel LED traseiro e uma película de pontos quânticos que regulam a cor e melhoram brilho e contraste das imagens exibidas, em relação a uma TV LED comum.

O ganho em número de pixels é de quatro vezes em relação a uma TV 4K. No total, um painel 8K tem 33 milhões de pixels. Com isso, o número de pixels por polegada, medida importante para a definição de imagem ponto a ponto, melhora especialmente em TVs com telas grandes, com 65 polegadas ou mais.

“Como líder global do mercado de TVs por 13 anos consecutivos, a Samsung é a pioneira na introdução da nova era de resolução de imagem. A chegada da QLED 8K mudará totalmente a maneira de assistirmos todos os detalhes em uma imagem, trazendo também uma sensação de profundidade e total imersão nunca vistas antes”, afirma, em nota a EXAME, Erico Traldi, diretor de produto de TV e áudio e vídeo da Samsung Brasil.

De acordo com previsão da consultoria Mordor Intelligence, as vendas de TVs 8K devem saltar de 2 milhões de unidades em 2017 para 18 milhões em 2023. A próxima Olimpíada, no Japão, já contará com transmissão de conteúdos em 8k no país. A consultoria prevê ainda que, no mesmo período, o valor de mercado de 8K passará de 146.5 milhões de dólares para 2,11 bilhões de dólares, um crescimento de 33,5%.

Veja o teaser que a Samsung divulgou sobre o lançamento previsto para a semana que vem.