Primeiras impressões: Samsung Galaxy A8

São Paulo – O smartphone Galaxy A8, da Samsung, chegou ao mercado neste mês. O aparelho é o primeiro lançamento da fabricante no Brasil em 2018. Ele tem uma versão com tela de 6 polegadas, mas é a edição de 5,6 polegadas que já está com o Site EXAME para análise.

Visualmente, o produto se diferencia bem das outras linhas de smartphones. Mais espesso, ele passa sensação de robustez quanto o pegamos nas mãos pela primeira vez. Em parte, isso acontece pelo contorno lateral de metal que complementa o acabamento em vidro.

O aparelho tem configuração que o coloca na competição contra integrantes do segmento intermediário avançado. Ele não é simples como um Galaxy J nem tão avançado quanto um Galaxy S. Ainda assim, ele é visto na Samsung como um produto premium de entrada. No mercado, ele concorre com a versão mais avançada do Zenfone 4, assim como com o Moto Z2 Play.

O Galaxy A8 tem processador Samsung Exynos 7885 octa-core, 4 gigabytes de memória RAM e 64 gigabytes de armazenamento interno (com suporte para cartão microSD). Exceto pelo leitor de batimentos cardíacos e o scanner de íris, todo o conjunto de recursos extras típico de um Samsung topo de linha está lá: sensor de impressões digitais, reconhecimento facial, suporte para o Samsung Pay e para os óculos de realidade virtual Gear VR, além da certificação IP68, que lhe garante proteção contra água (sob condições controladas).

O grande destaque do A8 é a sua câmera frontal dupla. O intuito da fabricante ao colocar duas câmeras na frente do aparelho, claro, é fazer você tirar mais selfies, seja sozinho ou junto com amigos. Uma delas tem 16 megapixels, enquanto a outra tem 8 megapixels.

Há dois tipos de uso para esse conjunto de câmeras e é muito simples usá-lo logo na primeira vez. Você pode escolher amplitudes distintas ao alternar de câmera, o que lhe permite fotos mais abertas ou mais fechadas em você–o que facilita fotografias com amigos–, ou então usar o recurso de Foco Dinâmico. Assim como no Galaxy Note8, essa tecnologia da Samsung faz algo parecido com o efeito bokeh criado por câmeras com lentes profissionais. A proposta é desfocar o fundo da cena e colocar você em primeiro plano, com destaque e sem erros de recorte automático do seu rosto, cabelo ou corpo.

O Site EXAME já iniciou os testes do Galaxy A8 e publicará um review completo do produto em breve. Por ora, podemos constatar que o smartphone é plenamente funcional, atende bem a quem deseja de um aparelho com recursos sofisticados sem pagar o preço de um topo de linha e oferece um bom diferencial ao vir com câmera frontal dupla. Seu preço sugerido pela fabricante é de 2.399 reais.