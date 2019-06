Primeira TV OLED de 77 polegadas chegará ao Brasil

São Paulo — A primeira Smart TV com tela OLED de 77 polegadas chegará ao Brasil no segundo semestre. Antes, a maior opção era de 75 polegadas. O aparelho, feito pela sul-coreana LG, integra a linha C9 e terá resolução 4K (quatro vezes mais do que o padrão de imagem Full HD). Com o uso de um algoritmo de inteligência artificial, ele terá otimização de qualidade imagem, som, brilho e contraste.

A tela grande da LG vai rivalizar com as opções da Samsung, que, na sua linha chamada QLED, tem opções de 82 polegadas e uma promessa de modelo de 98 polegadas para o segundo semestre.

A nova Smart TV virá com o sistema webOS, usado pela LG nas suas demais TVs, mas será uma das primeiras a oferecer acesso ao recurso AirPlay, que permite a transmissão de vídeos de iPhones e iPads.

Essa funcionalidade foi anunciada pela empresa durante a CES 2019, o maior evento de tecnologia do mundo, mas ainda não está disponível. Por meio de uma atualização de software, o recurso de compatibilidade com aparelhos da Apple chegará ao televisor.

A LG não soube informar se o AirPlay também estará disponível para a linha de TVs OLED de 2018.

O preço oficial da nova TV de 77 polegadas da linha C9 não foi anunciado, mas a empresa estima que o custo será de 49.999 reais. Essa família de produtos OLED, que têm com pixels com luzes próprias para oferecer melhores tons de cinza e visualização da cor preta, chegará ao Brasil também em tamanhos de 65 e 55 polegadas.

Mais uma linha de TVs OLED também chegará ao país pelas mãos da LG neste mês. Ela é chamada E9 e conta com, basicamente, os mesmos recursos da C9. O diferencial está na tela, que conta com uma moldura de vidro ao redor da tela. Fora isso, ela virá com uma caixa de som (sound bar) embutido. A LG não informou o preço sugerido do aparelho, que será vendido com tamanho de 65 polegadas.