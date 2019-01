Primeira imagem real do Galaxy S10 mostra câmera na tela

São Paulo – A menos de dois meses do lançamento previsto do Galaxy S10, da Samsung, uma foto mais detalhada da parte frontal do aparelho foi vazada ontem (3) no Twitter. A imagem, que mantém os ícones do visor borrados, revela que o mais novo modelo da linha Galaxy deverá trazer a câmera frontal em forma de “furo” na própria tela, confirmando uma opção de design que deve se tornar tendência em 2019.

A Samsung já havia anunciado a câmera na tela em seu Galaxy A8s no início de dezembro de 2018. A tecnologia, chamada Infinity-O, é uma alternativa ao uso do notch, entalhe na parte superior das telas popularizado pelos modelos de iPhone desde 2017.

Veja abaixo a foto do Galaxy S10:

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln — Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019

Além do posicionamento da câmera, a foto vazada por Evan Blass, uma fonte confiável da imprensa especializada, mostra as bordas finas que deverão estar presentes ao redor da tela do Galaxy S10.

Blass também informou que o modelo deverá ter a capacidade de carregamento sem fio de dispositivos compatíveis, como relógios inteligentes e outros acessórios.

O lançamento oficial do Galaxy S10 deve acontecer em fevereiro, próximo à edição de 2019 do Mobile World Congress (MWC), grande evento do mercado global de celulares que tem início no dia 25. Além do modelo principal, é esperada uma versão “Lite”, mais simples e barata, e uma versão “Plus”, como foi o iPhone XR para a última linha da Apple.