Prazo para inscrição em programa da Fundação Gates termina dia 6

A Fundação Bill & Melinda Gates encerra nesta terça-feira (06/05) as inscrições para a 13ª edição do programa Grand Challenges Explorations.

O programa busca projetos inovadores e de impacto para solucionar um dos cinco desafios: novas maneiras de medir o desenvolvimento cerebral fetal e de crianças com até 1 ano; novas maneiras de trabalhar juntos: estratégias de integração de serviços de saúde já existentes para aumentar o alcance de intervenções comunitárias em doenças tropicais negligenciadas; promoção de comportamentos saudáveis: engajar, quebrar paradigmas e superar obstáculos; ferramentas e modelos inovadores para apoiar intervenções em distúrbios entéricos; e inovações nos sistemas de prestação de contas e de feedback em projetos de desenvolvimento agrícola.

Os projetos selecionados receberão até US$ 100 mil do programa para colocar sua proposta em prática e, se bem-sucedidos, ainda poderão concorrer a um financiamento adicional de até US$ 1 milhão.

Os interessados em participar devem descrever a ideia em duas páginas e expor os impactos que ela pode gerar, assim como sua aplicação.

A ideia deve ser encaminhada pela internet e em inglês.

Mais informações: http://www.grandchallenges.org/Explorations/Pages/ApplicationInstructions.aspx