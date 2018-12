PowerPoint vai transcrever e traduzir apresentação em tempo real

São Paulo – Um novo recurso do PowerPoint pode deixar as suas apresentações mais inteligentes e inclusivas: a partir de 2019, o programa poderá transcrever e até traduzir, em tempo real, o que o apresentador diz. A tradução poderá ser feita para 12 idiomas, inicialmente, enquanto a transcrição terá suporte para 60 línguas.

Com uso de recursos de inteligência artificial, a tecnologia de conversão de voz em texto da Microsoft poderá se adaptar ao assunto da apresentação para buscar transcrever corretamente tudo que é dito.

Além de ajudar na interpretação de apresentações por estrangeiros, a nova função do PowerPoint também auxilia na compreensão de conteúdos por parte de pessoas com deficiência de audição.

O recurso de legendagem e tradução em tempo real é será liberada a partir de janeiro do ano que vem, dentro do pacote de produtividade na nuvem da Microsoft, solução chamada Office 365. Com isso, os assinantes do serviço digital podem ter acesso a essas funções na nuvem, na versão do programa para Windows 10 e para Mac OS X.