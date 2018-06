Positivo trará smartphones da Huawei de volta ao Brasil

São Paulo – Terceira maior fabricante global de smartphones, a Huawei andava sumida do mercado brasileiro desde o final de 2014. Nesta semana, uma aliança entre a Positivo e a companhia chinesa foi anunciada, o que fará com que smartphones topo de linha da marca cheguem ao Brasil. De acordo com o Mobile Time, os produtos serão vendidos no país por meio da internet e em quiosques da Positivo.

Dois smartphones devem ser lançados no segundo semestre deste ano, entre agosto e setembro, sendo um intermediário e um topo de linha. O último será o P20 Pro, que tem câmera frontal tripla, o primeiro da categoria entre as grandes fabricantes de hardware a contar com o recurso.

A marca volta ao Brasil em meio a uma crise junto ao governo americano, que acusa a empresa chinesa de espionar cidadãos americanos. Lojas chegaram a encerrar as vendas dos seus aparelhos por conta da polêmica. O caso também afetou a ZTE, que foi banida do mercado norte-americano.

Essa será a segunda tentativa da Huawei para emplacar seus smartphones com sistema Android na concorrência com Samsung, Motorola, LG, Alcatel, Apple, Sony e Asus. A empresa diz agora estar devidamente preparada para o mercado brasileiro.