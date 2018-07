Positivo lança celular com botão WhatsApp e notebook com tecla Netflix

São Paulo — A Positivo Tecnologia lança nesta semana o celular P70, o primeiro da marca a vir com um botão dedicado ao aplicativo de mensagens WhatsApp.

Apresentado na Eletrolar Show, evento B2B realizado em São Paulo, o aparelho é simples e permite fazer ligações, mandar mensagens e usar o app na conexão 3G. Também é possível navegar na internet e usar redes sociais, como o Facebook.

De acordo com a empresa, o produto atende a um público que não usa smartphones. A Positivo estima que mais de 20 milhões de celulares básicos, chamados feature phones, estejam no mercado brasileiro atualmente. O P70 é uma forma de o consumidor ter um celular comum com o benefício do envio de mensagens via WhatsApp.

A tecla dedicada do app permite o envio de áudio para um contato.

Segundo Norberto Maraschin Filho, vice-presidente de mobilidade da Positivo Tecnologia, o acordo foi assinado junto à equipe do WhatsApp após insistência da fabricante para levar o recurso aos consumidores brasileiros, uma vez que o app está disponível a poucas plataformas (Android, iOS e Symbian). Vale notar que o Brasil está entre os principais mercados do WhatsApp no mundo, com mais de 120 milhões de usuários ativos mensalmente.

O P70 tem preço sugerido de 279 reais, mas pode ficar mais barato no varejo.

Notebook Netflix

A Positivo também anunciou na Eletrolar Show seus novos notebooks com tecla dedicada para a Netflix.

Quando o usuário a pressiona, o aplicativo para Windows 10 da Netflix é aberto para que não seja preciso encontrá-lo na lista de apps do sistema ou no menu iniciar.

A decisão de vincular a tecla ao aplicativo, em vez do site da empresa, foi orientada pela quantidade maior de recursos para o consumidor, como o download de séries para assistir quando não houver internet.

Os modelos de notebooks com sistema Windows 10 que têm o recurso são chamados Positivo Duo e Positivo Motion, produtos do segmento de entrada, com processadores Intel Core i3, Celeron ou Quad-Core.

Ambas as teclas são exclusivas da Positivo Tecnologia no momento no mercado brasileiro. No passado, a Nokia chegou a lançar um celular com tecla dedicada ao WhatsApp, mas o produto não chegou ao nosso país.

Quantum You 2

A Positivo também apresentou o seu novo aparelho da marca Quantum que vem com o Android Go, uma versão mais leve do sistema do Google feita para celulares de entrada. Chamado Quantum You 2, ele tem 1 GB de RAM, 32 GB de espaço na memória, leitor de digitais, processador quad-core MediaTek, câmeras de 13 MP (traseira) e 8 MP (frontal) e tela IPS de 5,5 polegadas. Seu preço sugerido é de 749 reais.