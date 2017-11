Porsche apresenta sedã híbrido de luxo mais poderoso do mundo

Na quarta-feira, no Salão do Automóvel de Los Angeles, a Porsche apresentou um dos carros de série mais poderosos que já fabricou — e é um hatchback.

O sedã hatchback Panamera Hybrid Sport Turismo 2018 soma 680 cavalos de potência total e 86,51 mkgf de torque, mais do que o 911 GT3, de US$ 143.600, e que o enorme SUV Cayenne Turbo, de US$ 118.100. Para alcançar esses resultados, a fabricante usa a estratégia de impulso híbrido do roadster 918 Spyder, dominante nas pistas.

O carro pode chegar a 60 mph (96 km/h) em 3,2 segundos. A velocidade máxima é de 192 mph (308,99 km/h) — um feito excepcional, mas não inesperado entre os conhecedores da indústria automotiva.

“A abordagem da Porsche para os híbridos plug-in é oferecer um leque sólido [de opções]”, disse Joe Wiesenfelder, editor-executivo do Cars.com. “Uma das áreas nas quais a BMW continua caindo é a da autonomia elétrica e seus plug-ins. São grandes veículos pesados que eles estão tentando transformar em híbridos. Pelo menos a Porsche está tentando fechar essa lacuna.”

Detalhes elétricos

A força do Sport Turismo Hybrid vem de um motor a combustão V8 twin-turbo de 550 hp e de um motor elétrico de 136 hp. O conjunto de força se une à transmissão automática “PDK” da Porsche, de oito velocidades, e à tração integral ativa padrão.

A bateria de íons de lítio de alta voltagem leva 12 horas para recarregar completamente com uma conexão comum de 120 V e 10 ampères; com um carregador on-board opcional de 7,2 kW, o tempo de recarga cai para menos de três horas. Cada um dos seis diferentes modos de direção oferece variados níveis de eficiência e desempenho, e o carro percorre 48 quilômetros apenas com energia elétrica antes de o motor a combustão regular assumir.

O novo plug-in turbo híbrido se encaixa bem esteticamente com as outras quatro variações de motor/transmissão da família Panamera Sport Turismo. Tem porta grande e baixa no porta-malas, teto alto, capacidade para cinco pessoas e amplo espaço para bagagem. O controle de cruzeiro adaptativo e a direção do eixo traseiro geram maior força nas curvas e em terrenos irregulares. O spoiler de teto adaptativo se move automaticamente para a posição mais elevada quando o carro ultrapassa 88 quilômetros por hora.

O novo hatchback também vem de fábrica com recursos-padrão como freios compostos cerâmicos, um pacote de ajustes Sport Chrono, rodas de 21 polegadas “Turbo Design” do 911 e sistema de suspensão a ar de três câmaras que suaviza a aceleração e a sensação do passeio.

Segundo Oliver Blume, presidente do conselho executivo da Porsche, o carro é voltado diretamente para o mercado dos EUA.

No ano passado, as vendas do Panamera Hybrid subiram 66 por cento no país; os EUA também são o maior mercado mundial da Porsche para turbos, 25 por cento deles destinados apenas à Califórnia. Este novo modelo oferece aos compradores do estado sedentos por turbo mais uma opção da fabricante alemã no campo dos veículos híbridos que combinam praticidade e desempenho.

Os modelos básicos são vendidos a partir de US$ 188.400 e as entregas começam no segundo trimestre de 2018.