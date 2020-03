Por causa do coronavírus, Samsung antecipa vendas de smartphone Galaxy S20

A sul-coreana Samsung anunciou nesta quarta-feira, 18, que irá antecipar o início das vendas da nova linha Galaxy S20. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, que afeta o Brasil. A partir da semana que vem, os shoppings estarão fechados ou funcionando em horário reduzido.

Com a medida, os consumidores poderão retirar os aparelhos em lojas físicas ou recebê-los em casa (no caso de compras online) antes do prazo previamente informado, de modo a garantir que os compradores tenham seus smartphones em mão. Quem fez a compra via internet começará a receber os smartphones a partir do dia 20 de março.

Porém, as pessoas que compraram a versão mais avançada do smartphone da Samsung, chamada Galaxy S20 Ultra, precisarão esperar até o dia 3 abril.

Mais avançado da Samsung, o celular Galaxy S20 Ultra é o principal rival do iPhone 11 Pro Max. O aparelho tem câmera com zoom de até 100 vezes para capturar fotos à distância. A linha Galaxy S20 conta com três integrantes. Os demais são chamados Galaxy S20 e Galaxy S20+, ou seja, há um rival para cada iPhone lançado no ano passado pela Apple.

O S20 Ultra conta com um módulo de quatro câmeras traseiras, sendo uma delas para desfoque do fundo em retratos, uma de amplitude de captura comum (80 graus) com 108 megapixels de resolução, uma de 12 megapixels com abertura ampla (120 graus) e uma teleobjetiva de 48 megapixels para retratos.

Os outros dois modelos são chamados Galaxy S20 e Galaxy S20+. O mais simples Galaxy S20 conta com três câmeras, e não quatro como o Ultra. Ele não tem o sensor de desfoque para retratos e as resoluções das câmeras são menores, sendo de 12 megapixels tanto para a ultrawide quanto para a wide e de 64 megapixels para a teleobjetiva. Já o Galaxy S20+ tem as mesmas resoluções nas câmeras, mas ele possui o sensor de desfoque.

O Galaxy S20 tem bateria de 4.000 mAh e preço sugerido de 5.499 reais; o S20+ tem bateria de 4.500 mAh e preço sugerido de 5.999 reais; por fim, o Galaxy S20 Ultra tem bateria de 5.000 mAh e custará 7.999 reais (128 GB de memória e 12 GB de RAM) ou 8.499 reais (512 GB de memória e 16 GB de RAM).

