Por 8 dólares, usuários dariam informações bancárias para Facebook

São Paulo – Quanto vale a privacidade de suas informações? De acordo com usuários do Facebook na Alemanha, elas custam 8 dólares por mês. Um estudo, realizado pelo Science and Technology Policy Institute, dos Estados Unidos, recolheu informações sobre de que forma indivíduos de diversos países – entre eles, o Brasil e o México – dão valor para a sua privacidade no universo digital.

A pesquisa, que é a primeira a tentar estabelecer um valor nacional para a privacidade das informações virtuais, também descobriu que os americanos são menos protecionistas com seus dados que os alemães.

De acordo com o estudo, os residentes dos Estados Unidos cobrariam cerca de 3,50 dólares por mês para que a plataforma de Mark Zuckerberg pudesse acessar suas informações. Recentemente, foi divulgado que o Facebook está pagando usuários que se oferecessem para gravar áudios que ajudem a treinar o reconhecimento de voz. Em 2019, também, a empresa também planejava remunerar usuários do serviço nos celulares por meio de um aplicativo e, em troca, eles receberiam créditos para consumir conteúdo digital como livros e filmes da Play Store, loja virtual do Android.

Indivíduos da Colômbia e da Argentina também tiveram participação na pesquisa. Para a maioria dos entrevistados, as informações financeiras e dados biométricos são os que deveriam custar mais caro, enquanto informações sobre localização são menos valiosas. Em média, os usuários disseram que a plataforma deveria pagar cerca de 8,44 dólares mensais para terem acesso aos dados bancários, 7,56 dólares para informações de biometria e 6,05 dólares para ler mensagens particulares.

No entanto, os participantes do estudo informaram que informações sobre sua localização deveria custar apenas 1,82 dólares por mês para o Facebook. Scott Wallsten, presidente do Science and Technology Policy Institute, acredita que medir o valor das informações é necessário para conduzir uma análise sobre as políticas de privacidade das redes sociais.

O estudo mostra o nível de preocupação dos usuários com suas informações, e também ressalta que, em muitos casos, a maneira pela qual os aplicativos e redes sociais estão coletando informações é vista como invasiva pelos indivíduos.