Pokemon Go tem servidores no Brasil e deve chegar em breve

São Paulo – O jogo Pokemon Go deve chegar ao Brasil nos próximos dias. Um servidor no Brasil foi registrado pela Niantic, empresa que desenvolveu e que cuida do game, nesta segunda-feira.

Esse é o primeiro passo necessário para que Pokemon Go, a febre do momento, chegue ao Brasil. O site MMO Server Status, que monitora o funcionamento de servidores para jogos, mostrou que três países da América do Sul já contam com servidores. Eles são Brasil, Argentina e Chile.

Apesar da presença de servidores nesses três países, eles ainda não estão ativos. Na prática, portanto, o jogo ainda não está disponível.

Antes do lançamento em países europeus, que aconteceu nos últimos dias, a Niantic havia afirmado que os próximos a receberem Pokemon Go seriam países da América Latina.

A expectativa é que os servidores sejam ativados nos próximos dias. A rádio Globo em São Paulo afirmou que uma fonte anônima disse que o jogo será lançado nesta quinta-feira. A infraestrutura, ao menos, parece estar pronta para isso. A Niantic, por sua vez, não confirmou uma data para o lançamento do jogo de smartphones aqui no Brasil.

Pokemon Go é um game para smartphones que usa realidade aumentada. Os monstrinhos famosos da franquia aparecem na tela interagindo com o mundo real por meio da câmera do smartphone.

O jogador deve capturar e evoluir seus monstros. O jogo tem causado febre ao redor do mundo—além de episódios muito curiosos e casos de roubos de smartphones por conta da distração dos jogadores.

O game deu uma bela ajuda às ações da Nintendo. Os papeis da empresa quase dobraram de valor em pouco mais de uma semana e já superam o valor das ações da Sony na Bolsa de Tóquio.