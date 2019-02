Poços artesianos vão garantir água no Anhembi durante carnaval

Dois poços artesianos com capacidade para puxar até 410 mil litros de água por dia, e dois grandes reservatórios, que somam mais 900 mil litros, vão garantir o abastecimento de água no sambódromo do Anhembi durante os desfile das escolas de samba, entre os dias 13 e 16 de fevereiro.

De acordo com a SPTuris, que é a empresa municipal de turismo, ambos os sistemas proporcionam ao Anhembi uma autonomia no abastecimento de uma semana. O presidente Wilson Poit ainda afirma que outras medidas que proporcionam o uso racional da água estão em implementação para reduzir o consumo tanto do sambódromo, como do centro de exposições e até do Autódromo de Interlagos, também gerenciado pela empresa.

“Estamos instalando redutores de pressão nas torneiras e nos vasos sanitários para redução do fluxo d’água. Isso é feito em Interlagos e também no Anhembi. Além disso, faremos uma campanha de economia de água”, diz. As novas torneiras têm um fluxo cinco vezes menor e os redutores nas descargas diminuem pela metade o consumo de água nos vasos sanitários. No sambódromo, as trocas devem ser finalizadas antes do início do carnaval.

Poit reconhece que o tema é uma preocupação para o setor de turismo e negócios da capital. “Mas, por enquanto, não tivemos nenhum evento cancelado. Nossos clientes se preocupam, ligam para saber se haverá água e depois ficam tranquilos em saber dos reservatórios, no caso do Anhembi.”

Para o carnaval de rua, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, a Prefeitura já informou que não usará água tratada, apenas água de reúso na lavagem das ruas. Já nos banheiros químicos, a limpeza se dará por sucção, que deve ser realizada ao menos três vezes durante a passagem de cada bloco. A expectativa neste ano é que os mais de 300 grupos reúnam mais de 2 milhões de pessoas.