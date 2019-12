PlayStation é o console mais vendido da história, reconhece Guinness Book

Tóquio — O PlayStation, da Sony, foi reconhecido nesta terça-feira pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes, como o console mais vendido da história, com mais de 450 milhões de unidades de suas quatro gerações comercializadas, desde seu primeiro lançamento há 25 anos.

A empresa japonesa foi certificada durante o evento em Tóquio, em comemoração aos 25 anos do lançamento do aparelho, que contou com uma série de prêmios para profissionais e contou com a presença do engenheiro Ken Kutaragi, que liderou o desenvolvimento do PS1 original, na década de 1990.

“Obrigado aos usuários de todo o mundo que gostam de videogame há tanto tempo. Agora vamos esperar os próximos avanços”, disse Kutaragi, ao subir no palco do PlayStation Awards.

O PS1 foi lançado no Japão no dia 3 de dezembro de 1994, e marcou uma nova era na indústria, estabelecendo as bases do CD-ROM e os gráficos poligonais em 3D, trazendo uma funcionalidade até então desconhecida para os criadores.

Com 155 milhões de unidades comercializadas, o PS2 é o console mais vendido até agora.

O valor acumulado levado em consideração pelo Guinness refere-se aos modelos do PS1, PS2, PS3, PS4 e versões compactas, mas não contabiliza os dispositivos portáteis.

Nesse caso, o número ficaria bem atrás do total de consoles vendidos pela Nintendo, com mais de 750 milhões de unidades, incluindo Game Boy, Wii e as famílias Nintendo DS e 3DS.