PlayStation 5 será compatível com jogos do PS4

São Paulo – Jim Ryan, presidente da Sony, o próximo console da marca PlayStation permitirá que usuários possam jogar games antigos – mais especificamente, aqueles que eles já possuem para o PlayStation 4. A nova opção é chamada de “cross-generation play”, que significa “partida entre gerações”, em tradução livre. A informação foi confirmada pelo site americano de tecnologia Cnet.

Além disso, Ryan informou que o jogador poderá estar nos dois consoles ao mesmo tempo. “Não será uma escolha binária, onde você precisa necessariamente estar ou no PlayStation 4 ou na nova geração”, disse Ryan. Ou seja, o jogador poderá iniciar uma partida em um console, salvar o jogo, alternar para outro aparelho e continuar exatamente de onde parou.

No entanto, essa futura mudança não permite a ação inversa: não será possível jogar futuros games, criados exclusivamente para o PlayStation 5, em um console mais antigo. E isso é porque a empresa está desenvolvendo uma unidade de memória em estado sólido (SSD), que mais rápida do que o HD mecânico tradicional. Esse componente será específico para o console que chegará em 2020 ao mercado global. Além disso, imagem terá uma definição Ultra-HD e a frequência será de 120 Hertz, o que é o dobro de uma televisão comum.

Sobre o estilo de jogos que a empresa está desenvolvendo, mais voltados para histórias narrativas e sequenciais, Ryan disse que é um dos maiores sucessos da companhia.

“É certamente um gênero de jogo que nós nunca deixaremos de fazer.”, disse, em entrevista ao Cnet. Um exemplo é a série de aventura The Last Of Us, que é sucesso de crítica e público.

A empresa, que decidiu criar o seu próprio canal de divulgação e não participar da E3, maior feira de jogos eletrônicos do mundo, está indo com calma para liberar informações. Portanto, ainda não se sabe a data oficial em que o próximo console será lançado.