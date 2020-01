PlayStation 5 pode ser revelado em fevereiro

São Paulo – Com lançamento previsto para o fim de 2020, o PlayStation 5, próximo console de jogos da japonesa Sony, está tendo suas informações lentamente divulgadas desde o ano passado. Até o momento, a empresa divulgou oficialmente o logotipo oficial do produto, o novo cartão de memória específico para o PS5 e comentou sobre algumas especificações do novo controle, DualShock 5, como retorno háptico (vibração) e um botão de gatilho maior.

Uma publicação em um fórum on-line pode ter revelado mais informações sobre a divulgação e o lançamento do console. De acordo com o usuário, o evento de anúncio do PlayStation 5 acontecerá no dia 5 de fevereiro, no Sony Hall, em Nova York, nos Estados Unidos.

Características como o design do console e do controle, a tela inicial, especificações técnicas e revelações de alguns jogos exclusivos devem ser exibidos. Além disso, palavras-chave dos recursos também devem ser divulgadas, e incluem “controle imersivo” e downloads mais rápidos. O autor da publicação informou que o novo slogan do PS5 é “É hora de jogar”, e será a nova frase da marca. Segundo a publicação no fórum, as vendas devem começar em outubro de 2020, com preços iniciando em 499 dólares – ou 2.059,92 reais, em conversão direta, e ainda não verá uma versão Pro.

O vazamento de informações trata ainda sobre o PlayStation Now, como é chamado o serviço de jogos on-line da Sony. A companhia japonesa poderá oferecer até três meses de gratuidade aos usuários cada vez que eles comprarem um novo jogo. Fora isso, a reprodução remota por transmissão será compatível com smartphones, tablets ou computadores. Funcionará assim: o jogo é executado no PlayStation e as imagens são exibidas em tempo real em outros dispositivos. Desse modo, você não precisa ocupar a TV da sala toda vez que for jogar.

A novidade mais aguardada é a compatibilidade reversa – cross-generation play – de jogos, já que tanto games do PlayStation 1 como do 4 serão compatíveis com o PS5. Os controles antigos também funcionarão no novo console. No entanto, o novo vazamento de informações não confirma tal compatibilidade com consoles antigos.

As informações acima ainda não foram oficialmente confirmadas pela Sony, que divulgou ao site GamesIndustry.biz que não participará da E3, maior feira de games do mundo, realizada anualmente em Los Angeles. No entanto, no ano passado, a marca japonesa esteve presente na Brasil Game Show (BGS), assim como as rivais Microsoft e Nintendo.