PlayBook chega ao Brasil por R$ 1,3 mil

São Paulo – A Research in Motion (RIM), fabricante do BlackBerry, lançou hoje no Brasil seu tablet PlayBook. O dispositivo chega ao país após mais de 6 meses de seu lançamento nos Estados Unidos.

O navegador do tablet roda aplicativos web feitos em Flash, possui sistema operacional Blackberry tablet OS com capacidade de rodar mais de um aplicativo ao mesmo tempo e conta com uma saída HDMI.

O PlayBook possui tela touchscreen de 7 polegadas com resolução de 1024×600 pixels, processador dual core de 1 GHz, 1 GB de RAM, GPS, dois alto-falantes frontais, saída HDMI e uma câmera frontal de 3 MP para videoconferência e outra traseira de 5 MP para fotos e vídeo. Segundo a empresa, a bateria possui duração de 8h de autonomia com o aparelho em uso.

A loja de aplicativos usada pelo tablet é a Blackberry App World, que possui aplicativos desenvolvidos especificamente para o aparelho. Porém, alguns aplicativos são bloqueados para algumas regiões a pedido do desenvolvedor.

“O conceito deste tablet é corporativo. Ele possui integração com recursos citrix, sap, crm, dashboards, plataformas de automação de vendas e outros aplicativos empresariais”, diz Renato Martins, gerente de contas da RIM para o governo.

Além disso, o recurso BlackBerry Bridge permite parear o aparelho com smartphones da RIM por meio da tecnologia Bluetooth. Com isso, o usuário pode receber um aviso na tela do tablet ao receber uma ligação, SMS ou e-mail.

Já os vídeos permitem usar o zoom enquanto são exibidos. Com o uso de um cabo HDMI, o usuário pode reproduzir o conteúdo mostrado na tela do tablet em um monitor externo. O sistema operacional permite usar outros aplicativos enquanto a tela externa exibe o vídeo ou uma apresentação.

O PlayBook chega às lojas com capacidades de 16 GB, 32 GB e 64 GB de armazenamento. Todos os modelos possuem conexão Wi-Fi e capturam vídeo com resolução de 1080p. Segundo Peter Gould, diretor geral da RIM no Brasil, modelos com conexão 3G podem chegar ao mercado brasileiro a partir do segundo semestre de 2012.

O PlayBook já está disponível nos principais varejistas do país. O modelo de 16 GB custará R$ 1.299, o modelo com 32 GB custa R$ 1.599 e a versão com 64GB custa R$ 1.949.