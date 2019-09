Pesquisa revela os aplicativos de mensagens mais utilizados no Brasil

São Paulo – Uma pesquisa realizada pelo Mobile Time em parceria com a Opinion Box e a Infobip apontou o crescimento dos aplicativos de mensagens no Brasil. Os resultados mostram que o WhatsApp é utilizado por 98% dos respondentes, 1% a mais do que o registrado no ano passado.

A análise mostra que apesar do mensageiro ser de longe o preferido, o internauta brasileiro não abriu mão de utilizar outras plataformas. O Messenger, por exemplo, aumentou seu uso de 73% para 79%. Já o Instagram, que tem um chat embutido no aplicativo de fotos, está instalado em 72% dos smartphones do País. Na lanterna está o Telegram. O aplicativo russo tem 19% de adeptos.

No quesito frequência, a liderança também é do WhatsApp. O app conta com um percentual de 92% de usuários que afirmam utilizar a plataforma diariamente. O Instagram aparece na segunda posição com 66%.

Fim do SMS?

Com qual frequência você envia mensagens de texto pelo smartphone? Para mais da metade dos questionados na pesquisa, a resposta desta pergunta foi nunca ou quase nunca. Além disso, 83% dos entrevistados afirmou que seria preferível receber essas notificações por um aplicativo de mensagens. Em números, a extinção do SMS parecia provável. Mas não é bem assim.

De acordo com Marcelo Ramos, gerente geral da Infobip para América Latina, o que atrapalha os aplicativos nesta batalha ainda é o custo para as empresas. “Essa migração só não ocorreu ainda porque o modelo de negócios do WhatsApp cobra dez vezes mais por mensagem do que o valor praticado pelas operadoras para o SMS.”