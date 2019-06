Perdeu? Veja o que a Apple anunciou no seu evento mais importante do ano

São Paulo — A Apple realizou o seu evento mais importante do ano, a WWDC, conferência anual para desenvolvedores. Apesar de não ter lançamentos de iPhones ou iPads, é nessa ocasião que ficamos sabendo sobre o que a empresa de tecnologia prepara para o software de celulares, tablets e PCs. Confira a seguir os anúncios mais importantes.

iPhone

O sistema iOS 13 ganhou uma série de novidades, como acontece a cada nova versão do sistema da Apple. Uma das principais novidades é o modo noturno, que deixa mais escuras as cores da interface, que é predominantemente clara por padrão.

No app de galeria de fotos do iPhone, os usuários, finalmente, poderão mudar a orientação de vídeos (para vertical ou horizontal). As ferramentas de edição de imagem também ficar mais complexas e permitem ajustes de cores, contraste e outros parâmetros para melhorar suas fotos sem precisar de apps adicionais.

Os avatares animados chamados Memojis, que são feitos com base no seu rosto, agora poderão ser usados em vários aplicativos, e não só o app de mensagens iMessage, da própria Apple.

O sensor de reconhecimento facial ficou 30% mais rápido para o desbloqueio de tela com o novo software.

O iOS 13 também ajudará você a compartilhar fones de ouvido sem fio. Será possível conectar dois pares de fones Bluetooth para assistir um vídeo ou ouvir uma música com mais uma pessoa.

Reforçando sua inclinação pró-privacidade (estratégia contra empresas rivais como Google e Facebook), a Apple mudará a permissão de rastreamento de aplicativos. Você poderá escolher compartilhar sua localização com um app apenas uma vez e ele terá que pedir seu consentimento novamente quando quiser fazer isso. Essa novidade é boa porque evita o rastreamento de usuários em tempo integral após apenas um consentimento de cunho generalista.

iPadOS

O iPad vai ganhar um novo software. Ele sempre compartilhou o iOS com o iPhone, apesar de ter alguns recursos a mais, mas agora a Apple almeja oferecer uma experiência de uso de computador.

O iPad OS permite fazer coisas como abrir duas janelas de um mesmo aplicativo, algo comum em PCs, mas impossível antes no tablet da empresa. Há widgets na tela que mostram informações importantes ou dão acesso rápido a determinados aplicativos diretamente na sua tela inicial.

Nesse sistema, a Apple tenta mudar o jeito de copiar e colar em uma tela sensível ao toque. Com movimento de pinça com três dedos (fechando), você copia um trecho de texto. Com o movimento de pinça com três dedos (agora abrindo), você cola o conteúdo.

Uma das novidades mais aguardadas por todos que ficaram felizes ao ver o iPad Pro de 2018 com o conector USB Type-C é que o tablet agora tem suporte a pen-drives. Assim, fica mais fácil de transmitir dados diretamente para o iPad.

Por fim, a última novidade crucial sobre o iPad OS é que você poderá usar o tablet da Apple como uma segunda tela para o seu computador Mac. Isso já era possível antes, mas era preciso comprar um aplicativo para realizar essa função. Agora, ela será gratuita.

Entrar com a Apple

Assim como o Facebook e o Google, a Apple terá uma ferramenta de login que será feita com os dados do seu Apple ID (aquela mesma conta usada no iCloud). A empresa promete mais privacidade e opções de compartilhamento de dados com sites de terceiros.

Mac

O novo sistema para computadores da Apple será chamado Mac OS Catalina. Ele trará o fim do iTunes, a loja virtual de filmes, músicas, podcasts e livros da empresa. O app será divido em três: Apple TV, Apple Music e Apple Podcasts. Os três já existiam, mas agora receberão o conteúdo do iTunes, que os usuários já haviam comprado, como filmes ou músicas.

O recurso SideCar, que permite o uso do iPad como segunda tela, chega nessa atualização de sistema.

O Mac OS Catalina permitirá interagir com o sistema usando apenas a voz, graças às capacidades da assistente pessoal Siri. Fora isso, o software irá monitorar quanto tempo você passa usando o computador, um tipo de aplicação que já é padrão nos iPhones e smartphones Android mais novos.

Mac Pro

Mac Pro: novo computador profissional da Apple foi apresentado na WWDC Mac Pro: novo computador profissional da Apple foi apresentado na WWDC

O Mac Pro era um dos aparelhos mais aguardados por profissionais que precisam de alto nível de processamento computacional. Essa máquina conta com processadores Xeon com até 28 núcleos e arquitetura gráfica com a placa gráfica que a Apple diz ser a mais potente do mundo. O aparelho pode armazenar até 1,5 terabyte de dados e tem oito slots de expansão PCIe.

Seu design é bem diferente do antecessor, que era preto e com visual cilíndrico.

Apple Watch

O sistema de relógios watchOS também ganhou novidades. Na próxima versão, os usuários poderão medir o nível de ruído do ambiente para evitar que sua audição seja prejudicada no cotidiano. Além disso, outro recurso voltado para a saúde, principal vocação do Apple Watch, será a possibilidade de acompanhar facilmente o ciclo menstrual. Com isso, as mulheres poderão saber quando estão em período fértil ou não, e também serão alertadas sobre a proximidade do fim do período.

Quer mais? Então assista ao evento completo da WWDC 2019 no canal oficial da Apple no YouTube. Veja a seguir.