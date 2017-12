Pela tomada e veloz, internet do futuro é testada nos EUA

São Paulo – Qual seria a conexão à internet dos seus sonhos? Que tal chegando por meio da rede elétrica e com velocidade de até 1 gigabit por segundo?

A operadora AT&T começou testes com esse perfil no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O produto foi batizado de AirGig. Ainda em caráter de testes, essa conexão está disponível em uma área bastante restrita do estado americano.

Os benefícios seriam especialmente atraentes para moradores de áreas remotas. Com a transmissão por rede elétrica e alta velocidade, a AirGig (e seu conceito) pode ser a solução para quem tem acesso restrito.

Chegar pela rede elétrica, por exemplo, facilitaria ao derrubar a necessidade de criação e desenvolvimento de infraestrutura para locais afastados.

A empresa espera que os testes indiquem uma solução que poderá ser aplicada no futuro. “Nós esperamos que em algum dia não será mais preciso construir novas torres ou enterrar novos cabos em locais próximos a linhas elétricas no ar”, diz a empresa em comunicado.