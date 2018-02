Patente da Samsung indica tablet voador controlado pelos olhos

São Paulo – Uma nova patente da Samsung indica um dispositivo que mistura um drone com um tablet e que obedece a comandos dados com os olhos.

O registro, destacado pelo site Let’sGoDigital. indica que o produto teria motores e propulsores para colocá-lo no ar. Para oferecer conteúdos personalizados aos usuários, ele teria também tecnologias de reconhecimento facial e scanner de íris, duas formas de autenticação biométrica que a Samsung já oferece hoje em seus smartphones topo de linha.

Como muitas patentes nunca chegam efetivamente a produtos vendidos aos consumidores, não se sabe se esse tablet futurístico se concretizará ou se permanecerá como parte do portfólio de conteúdos legais da companhia.

Vale notar que a empresa sul-coreana foi a segunda a registrar o maior número de patentes em 2017 nos Estados Unidos, com 5.837 registros, atrás apenas da IBM, com 9.043. A Apple não apareceu no ranking de patentes divulgado pelo site Techcrunch em janeiro deste ano.

A Samsung não comentou sobre a nova patente.