Parlamento europeu vai transmitir audiência com Zuckerberg

Bruxelas – A audiência do Parlamento Europeu com o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, será transmitida ao vivo na terça-feira, disseram parlamentares e a empresa nesta segunda-feira, após polêmica sobre planos de uma reunião com portas fechadas.

O presidente do Parlamento, Antonio Tajani, criticado por parlamentares e alguns altos funcionários da União Europeia por arranjos para a discussão sobre questões de privacidade pública, tuitou que foi “uma boa notícia” Zuckerberg ter concordado com uma transmissão ao vivo na internet.

Uma porta-voz do Facebook disse: “Estamos ansiosos para a reunião e felizes por ela ser transmitida ao vivo”.

Zuckerberg, que fundou a gigante de mídia social dos Estados Unidos, estará na Europa para defender a empresa após escândalo sobre a venda de dados pessoais para uma consultoria política britânica que trabalhou na campanha eleitoral do presidente dos EUA, Donald Trump, entre outros.

Ele se encontrará com Tajani e líderes de partidos no Parlamento Europeu em Bruxelas a partir das 13h15 (horário de Brasília) de terça-feira.

Zuckerberg também deve se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, na quarta-feira.