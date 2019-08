Para Elon Musk, inteligência artificial faz humanos parecerem chimpanzés

São Paulo – Conhecido por suas declarações polêmicas – e que já renderam até mesmo uma proibição para usar o Twitter sem moderação –, Elon Musk, fundador da Tesla, afirmou nesta semana que a diferença entre a inteligência humana e a artificial é a comparável ao intelecto entre chimpanzés e pessoas.

“Eu acho que as pessoas subestimam as capacidades da inteligência artificial classificando essa tecnologia como uma espécie de ‘humano inteligente’”, afirmou nesta semana o empresário sul-africano durante evento em Shangai, na China.

“Um chimpanzé pode realmente entender um humano? Para eles somos apenas alienígenas estranhos. É mais ou menos isso o que acontece (em relação à inteligência artificial)”, disse Musk, que vale lembrar também é dono de uma empresa que trabalha com a tecnologia, a Neuralink.

Tendência tecnológica para o futuro, a inteligência artificial está na pauta das grandes empresas para os próximos anos. Recentemente, por exemplo, Intel lançou o primeiro chip munido com a tecnologia. De acordo com a própria Intel, a previsão é de que serviços de inteligência artificial movimentem US$ 36,8 bilhões em 2025.