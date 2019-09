Para competir com a Tesla, Porsche lança seus primeiros carros elétricos

São Paulo – A Porsche revelou seus planos para competir no mercado de veículos elétricos. Nesta quarta-feira (4), a companhia alemã anunciou o lançamento do esportivo Taycan. Nas versões Turbo e Turbo S, os automóveis devem ter suas primeiras unidades entregues ainda neste ano e saem a partir 153,5 mil dólares e 187,6 mil dólares respectivamente.

Nos aspectos técnicos, os modelos são potentes. Enquanto o Turbo tem motor de 670 cavalos, o Turbo S conta com 750 cavalos de potência debaixo do capô. O motor parrudo faz o modelo levar apenas 2,6 segundos para ir de 0 km/h até 100 km/h. A velocidade máxima dos modelos é de até 260 km/h.

Para a Porsche, o lançamento dos dois veículos busca aumentar a competição em um setor hoje dominado pela Tesla. A fabricante de veículos comandada por Elon Musk é dominante. Em maio, de acordo com dados da consultoria Statista e da InsideEV, a empresa vendeu mais de 400 mil unidades de veículos.

Entre os modelos, o principal rival é o Model S. Nos resultados do quinto mês do ano, o sedã de luxo da Tesla ficou na terceira posição com 149 mil carros comercializados. As primeiras colocações ficaram com o Model 3, também da empresa de Musk, e o Chevrolet Volt. Foram vendidos 188 mil e 155 mil automóveis respectivamente.

As perspectivas para o futuro também não são as mais otimistas. Uma pesquisa realizada recentemente pelo site Autolist.com com 1,5 mil pessoas mostrou que o sedã de luxo da companhia americana ainda é o favorito dos consumidores com 45% das respostas. Já 33% dos questionados optou pelo Taycan, enquanto 22% afirmou não saber responder.

Ainda não há muitas informações a respeito da chegada dos novos veículos da Porsche ao Brasil. Em conversão direta ao real, sem considerar impostos, os veículos custariam de 629 mil reais até 769 mil reais.

Já o Model S, vendido nos Estados Unidos por 74,5 mil dólares, pode ser comprado no Brasil pela empresa Elektra Motors, que realiza a importação do veículo. De acordo com a companhia, o preço dos automóveis pode variar entre 800 mil reais e 1,2 milhão de reais, de acordo com a versão solicitada.