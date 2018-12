Para Bill Gates, seriado da HBO mostra como funciona o Vale do Silício

São Paulo – Bill Gates, fundador da Microsoft, é conhecido por ser um leitor incansável e costuma publicar recomendações de leitura de tempos em tempos. Porém, recentemente, ele falou sobre um seriado da HBO em seu blog pessoal: Silicon Valley, uma comédia que está na sua quinta temporada atualmente. Para Gates, os roteiristas conseguiram captar o espírito do Vale do Silício, região da Califórnia conhecida por abrigar grandes empresas de tecnologia e por sua cultura de inovação.

“O show é uma paródia, então, ele exagera as coisas, mas, como todas as boas paródias, ele captura muitas verdades. A maioria das personalidades que vemos lá são muito familiares para mim. Os programadores são espertos, super competitivos mesmo com seus amigos, e um pouco socialmente desajeitados. Pessoalmente, me identifico mais com o Richard, o fundador da Pied Piper, que é um grande programador, mas precisa aprender lições difíceis sobre a gestão de pessoas”, de acordo com Gates.

Sua reclamação em relação ao seriado da HBO é sobre o fato de ele mostrar que empresas pequenas são mais aptas do que as grandes. Para o cofundador da Microsoft, que admite ter uma visão enviesada nesse ponto, todas as companhias são igualmente inaptas e as grandes empresas têm um ponto de vista de longo prazo que as pequenas não podem se dar ao luxo de ter. Ainda assim, ele ressalta que a ideia de torcer pela zebra, nesse contexto, é mais divertido–o que é crucial em um seriado de comédia.

Gates atuou como um dos consultores da HBO na produção da quinta temporada do show, que ainda terá, ao menos, mais uma temporada.