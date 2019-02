Para atrair motoristas, Cabify ganha opção de gorjetas

São Paulo – A Cabify, rival espanhola da Uber, ganha nesta quarta-feira (6) uma função no seu app para Android e iPhone para atrair motoristas: a opção de deixar gorjetas pelo bom atendimento.

As opções são de 1, 3 ou 5 reais e aparecem na interface do aplicativo após uma avaliação de cinco estrelas para o condutor. Essa mesma opção de gorjetas também aparece ao fim de corridas feitas pelo aplicativo da Uber. Em ambos casos, apenas viagens pagas com cartão têm o opcional.

O Brasil é um dos primeiros países a receber a novidade da Cabify, que estava em fase de testes na Panamá. A empresa atua no mercado brasileiro desde 2016 e ajudou a esquentar a competição pelo transporte por aplicativo, ao chegar ao país sem tarifa dinâmica, que aumenta o preço da corrida de acordo com a demanda da região – o que mudou ao longo dos últimos meses.

O recurso de gorjetas chegará apenas aos usuários finais, pessoas físicas. Nem contas corporativas nem a categoria Easy Taxi contam com o opcional – ao menos nesta fase inicial.

De acordo com Carolinne Iglesias, diretora de operações e de experiência de usuários da Cabify, 98% das viagens de todo o mundo recebem cinco estrelas.

Também para aumentar seu número de motoristas parceiros, a Cabify conta com um espaço no bairro de Pinheiros, em São Paulo, onde a empresa tem uma equpe que tira dúvidas e ajuda pessoas a se cadastrarem como condutores do aplicativo.

A Cabify mantém seu foco na competição pelo serviço de qualidade e não entra na guerra de preços promovida por 99, Uber e, mais recentemente, a brasileira Wappa. Seus motoristas circulam por regiões centrais das principais capitais do país e, quem não estiver em uma delas, pode agendar um atendimento para um determinado horário.