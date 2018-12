Papagaio usa aparelho da Amazon para comprar comida

São Paulo – Um papagaio usa a assistente pessoal Alexa, do alto-falante Amazon Echo, para pedir comida, tocar músicas e até mesmo contar piadas. Chamado Rocco, ele chegou a pedir itens como sorvete, uva-passa, brócolis, uma lâmpada e até mesmo uma pipa.

Os itens não estavam na lista de desejos do seu dono para o ano novo, mas são suas comidas favoritas–exceto pela pipa e pela lâmpada.

De acordo com o The Times, Marion Wischnewski, dona do papagaio, adotou o animal de estimação depois que ele foi removido do santuário do Fundo de Bem-Estar Animal do Reino Unido por falar muitos palavrões. Rocco interage com a Alexa, em média, 40 vezes por dia.

A Alexa é o “cérebro” dos alto-falantes inteligentes da Amazon. É ela que permite fazer compras ou buscas online. Por ser uma interface conversacional, ela funciona somente com a voz do usuário, não é preciso digitar comandos, a fala é o principal método de interação. Por isso, os aparelhos equipados com a Alexa, em sua maioria, sequer têm telas.

Por enquanto, nenhum dos alto-falantes inteligentes, que já são moda há anos nos Estados Unidos, foi lançado no Brasil. Um dos motivos seria a dificuldade desses aparelhos entenderem os diferentes sotaques, gírias e nuances do povo brasileiro. Amazon, Apple e Google possuem produtos com assistentes pessoais integrados, mas não há previsão de lançamento de nenhum dos produtos no nosso país por ora. Quem quiser um desses terá que importar e falar com eles apenas em inglês.