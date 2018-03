Elon Musk deleta Facebook de suas empresas e provoca no Twitter

A página oficial da companhia de lançamento de foguetes espaciais SpaceX saiu do Facebook nesta sexta-feira, minutos depois que o fundador da companhia e bilionário do Vale do Silício, Elon Musk, prometeu no Twitter tirá-la do ar ao ser desafiado por um usuário.

“Apague a página da SpaceX do Facebook se você for homem”, escreveu um usuário do Twitter a Musk. A resposta do também presidente da montadora de veículos elétricos Tesla foi: “Eu não tinha percebido que havia uma (página da SpaceX) no Facebook. Vou fazer isso.”

A página da SpaceX no Facebook, que tinha mais de 2,7 milhões de seguidores, não está mais acessível. (https://www.facebook.com/SpaceX/)

Musk iniciou a conversa no Twitter ao responder a uma mensagem do co-fundador do WhatsApp Brian Acton com a hastag #deletefacebook.

“O que é o Facebook?”, escreveu Musk no site de microblogs.