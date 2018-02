Os melhores apps para Android e iPhone que testamos em janeiro

São Paulo — O destaque deste mês foi, sem qualquer dúvida, o WhatsApp Business. Com foco em pequenos negócios, o app chega para substituir o e-mail no contato entre consumidores e marcas.

Além dele, outros nove apps marcam presença aqui em nossa lista mensal de melhores aplicativos. Veja todos a seguir.

WhatsApp Business

Grátis, em português, para Android

O WhatsApp Business é a versão do WhatsApp para pequenas empresas. A ideia é que negócios façam perfil para contato com seus clientes. Em última instância, ele busca substituir o e-mail como forma de comunicação para dúvidas, problemas ou qualquer outra finalidade entre empresa e cliente. Por ora, o app está disponível somente para Android. Uma versão para iPhone deve chegar futuramente.

YouTube Go

Grátis, em português, para Android

O YouTube Go é um aplicativo alternativo ao YouTube comum. Seu diferencial é permitir o download de vídeos dos seus canais preferidos. Exceto por músicas, todos os outros conteúdos podem ser vistos offline. Basta que você escolha o que quer assistir, fazer o download quando seu smartphone estiver conectado a uma rede Wi-Fi e baixar o vídeo. O interessante para que assiste vídeos pelo celular com a internet móvel é que uma janela com a quantidade de dados que serão consumidos em diferentes qualidades é exibida antes de a reprodução ser iniciada.

99

Grátis, em português, para Android e iPhone

O 99, você deve conhecer, é aquele aplicativo de transporte concorrente da Uber. Neste mês, a companhia anunciou e lançou a nova versão de seu aplicativo. Ele chega com recursos que podem conquistar usuários. Para os usuários, um taxímetro digital em tempo real e estimativa de preço final com desconto aplicado. Para motoristas, a melhor novidade é a possibilidade de escolher um destino perto de casa para o fim do dia, por exemplo. Para mais novidades, veja esta matéria que publicamos.

Udemy

Grátis, em português, para Android, iPhone/iPad e web

O aplicativo da Udemy funciona como um complemento importante para a sua plataforma web de ensino. Diversos cursos grátis e pagos são oferecidos e você pode vê-los diretamente do smartphone. Como a grande maioria dos conteúdos é composto por videoaulas, o app permite o download dos vídeos para o seu aparelho. Ou seja, você pode estudar offline em qualquer lugar com esse aplicativo, basta ter um par de fones de ouvido à mão.

SeatGuru

Grátis, em inglês, para Android, iPhone e web

Organizando a viagem de férias e vai comprar a passagem aérea? O SeatGuru, um app da TripAdvisor, vai ajudar você a escolher o melhor lugar para sentar. O usuário pode realizar busca por modelo de aeronave ou voo. Lá, estarão dados sobre assentos mais espaçosos, por exemplo. Saídas de emergência também estão entre os dados listados pelo SeatGuru.

Edu.App

Grátis, em português, para Android

Criado pela Fundação Lemann, o Edu.App é um aplicativo grátis para smartphones com sistema Android que reúne conteúdos educacionais do YouTube Edu e oferece exercícios para praticar o que você aprendeu. Como é baseado em vídeos, é melhor que você esteja conectado a uma rede Wi-Fi ao usá-lo para não estourar seu plano de internet móvel.

FordPass

Grátis, em português, disponível no fim de março

O Ford Pass é um aplicativo primeiramente voltado para donos de carros da montadora. Ele se conecta a eles e oferece informações sobre manutenção do veículo. Outro recurso que também é útil para qualquer motorista é um banco de dados atualizado com preços de combustíveis em postos próximos. Veja mais detalhes nesta matéria.

DualSpace

Grátis, em português, para Android

Este aplicativo é voltado para quem precisa (ou quer) ter duas contas diferentes logadas em um mesmo aplicativo. Por ser o WhatsApp ou o Messenger, para citar alguns exemplos. Basicamente, ele cria uma versão secundária do app no seu aparelho e faz com que ele funcione ao mesmo tempo com a versão originalmente instalada no celular Android. O problema é que vemos muita publicidade ao usá-lo.