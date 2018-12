Os melhores apps e jogos de 2018, segundo a Apple

São Paulo – A Apple divulgou nesta semana a sua lista de melhores aplicativos e jogos para iPhones, iPads, Macs e Apple TV em 2018.

No iPhone, os vencedores foram o app de desenho Procreate Pocket e o jogo Donut Country, que funciona como um quebra-cabeças com história. Um game do mesmo estilo, chamado Gorogoa, foi o vencedor na categoria nos iPads. Graças aos recursos de realidade aumentada do software da Apple, o aplicativo vendedor feito para o tablet da empresa foi o Froggipedia, que permite simular a dissecação de um sapo.

Já para a Apple TV, o dispositivo que dá recursos inteligentes a televisores, os apps eleitos foram o Sweat, de exercícios físicos, e o game de plataforma Alto’s Odyssey. Nos Macs, os selecionados foram o editor de imagens Pixelmator Pro e o jogo The Gardenes Between.

A Apple divulgou também a lista de apps mais baixados na App Store, a loja de aplicativos para iPhones, iPads e Apple TVs. Confira a seguir.

1. YouTube

2. Instagram

3. Snapchat

4. Messenger

5. Facebook

6. Bitmoji

7. Netflix

8. Google Maps

9. Gmail

10. Spotify

A empresa separa os jogos em uma lista dedicada. Veja a seguir os jogos mais baixados de 2018 na loja virtual da Apple.

1. Fortnite

2. Helix Jump

3. Rise Up

4. PUBG Mobile

5. Hole.io

6. Love Balls

7. Snake VS Block

8. Rules of Survival

9. Roblox

10. Dune!

Nesta semana, o Google também divulgou a sua lista de melhores aplicativos do ano para smartphones Android.