Os melhores aplicativos de 2018, segundo o Google

São Paulo – O Google divulgou a sua lista de melhores aplicativos de 2018, que contém diversas categorias, como mais inovadores, melhores jogos, indies, ajudantes diários, divertidos, entre outros. A seleção foi feita por um time de especialistas da empresa, mas, pela primeira vez, houve também categorias com voto popular, tanto para melhor app quanto para melhor jogo.

O vencedor de 2018, segundo o Google, foi o aplicativo “Drops: Aprenda 31 Idiomas”. Já o melhor jogo foi PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds). Tendência do ano, Fortnite não aparece na seleção do Google porque ela contempla as opções disponíveis para download na loja oficial do Android. A Epic, empresa por trás do game, escolheu oferecer o arquivo de instalação do jogo em seu próprio site, uma forma de ficar com uma parcela maior dos lucros em transações, em vez de ter que compartilhar valores com o Google.

No voto popular, os campeões foram o aplicativo “Onefootball – Notícias de Futebol” e o jogo Garena Free Fire. De acordo com o Google, essa premiação contou com 2,7 milhões de votos. A oportunidade de participar da seleção foi dada aos usuários de smartphones com sistema Android na página inicial da Google Play Store.

Veja a lista completa de melhores apps de 2018, elaborada pelo Google.

O melhor app

Drops: aprenda 31 idiomas

Os mais divertidos

VIMAGE – animador cinematográfico

No.Draw – Cor por Páginas de Número Tik Tok

Drum Pads – Beat Maker Go

Anchor – Faça seu próprio podcast

Os melhores para auto-aperfeiçoamento

Drops: aprenda 31 idioma

GuiaBolso Controle Financeiro

Exercícios em Casa – Sem Equipamentos

Ultimate Guitar: Chords & Tabs

Forest: Stay focused

Os melhores ajudantes diários

Asana: organize projetos de equipe

Canva – Faça logos, imagens e posts

Facetune – Editor de Selfies Perfeitas

Receitas fáceis

Rappi

Os melhores tesouros escondidos

Unfold – Create Stories

Just a Line – Draw Anywhere, with AR

Luci – Lucid Dream Journal

Filmr

Youclap

Prêmio Voto Popular

Onefootball – Notícias de Futebol

Agora, veja a lista de melhores games de 2018:

O melhor jogo

PUBG MOBILE

Os mais competitivos

PUBG MOBILE

Warhammer Age of Sigmar: Realm War

Arena of Valor: 5v5 Battle

Shadow Fight 3

Lineage2 Revolution

Os mais inovadores

Gorogoa

Umiro

Hero Hunters

Battlelands Royale

Life is Strange

Os melhores indie

Alto’s Odyssey

Reigns: Game of Thrones

Cube Escape: Paradox

Returner 77

Evoland 2

Os melhores casuais

The Sims™ Mobile

Adventure Llama

Dream Walker

Candy Crush Friends Saga

Faraway 3: Arctic Escape

Prêmio Voto Popular

Garena Free Fire