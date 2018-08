Os estados brasileiros que mais faturam com software

São Paulo – Um pesquisa inédita da ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software) elencou os estados brasileiros que mais faturaram com software em 2017. A região sudeste do país ficou com 64,3% do faturamento, com São Paulo na liderança, seguido pelo Rio.

A região norte foi a que teve menor participação nesse mercado no ano passado, com apenas 2,4% de faturamento, com Roraima na lanterna. O Paraná se destacou no sul do país, enquanto, o Pará teve a maior participação no mercado no nordeste.

O relatório indica que o Brasil ocupa a nona posição no mercado global de software, com faturamento de 18,6 bilhões de dólares em 2017. Como um todo, o mercado atingiu valor de 1.148 bilhões de dólares, com os Estados Unidos, primeiro colocado, responsável por quase metade do bolo (528 bilhões). Os demais países do top 10 são Japão (79), Reino Unido (76), Alemanha (61), França (44), China (38), Canadá (29), Austrália (22)–Brasil com 18,5– e Holanda (18).

Veja a lista completa dos estados brasileiros que mais faturaram com software em 2017, segundo a ABES.