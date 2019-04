Os dez melhores smartphones para fotografia

São Paulo — Quem gosta de fotografia já pode capturar ótimas imagens no dia a dia sem precisar de uma câmera profissional. Na última década, os smartphones evoluíram e se aproximam cada vez mais da qualidade de imagem oferecida por câmeras DSLR. O ranking mais recente do DxOMark, que analisa câmeras de celulares, foi atualizado com a chegada de um novo competidor no mercado: o Galaxy S10 5G, da sul-coreana Samsung. Ele conquistou o primeiro lugar tanto na lista de melhor câmera traseira quanto na de melhor câmera frontal.

Empatado com ele, no ranking de câmeras traseiras, está o P30 Pro, da chinesa Huawei — que se destaca por ter zoom óptico otimizado para aproximar imagens em até 50 vezes. Os dois smartphones têm diferentes câmeras traseiras, sendo uma delas com lente grande angular (ultrawide), como a da câmera de ação GoPro. As outras formam o conjunto mais tradicional de comum (wide) e telefoto (para retratos). O S10 5G conta ainda com um sensor dedicado de time of flight, que funciona para medir com precisão a distância de diferentes elementos em uma foto.

A câmera traseira mais versátil do S10 5G, das três que ele possui, tem 12 megapixels e abertura que varia de 1.5 a 2.4. Com isso, ela pode tanto capturar fotos em ambientes pouco iluminados quanto em paisagens com luz natural intensa. Os pontos em que o smartphone se destacou na análise do DxOMark foram velocidade de autofoco, preservação de detalhes, renderização de cores e exposição.

Na dianteira, o aparelho da Samsung tem duas câmeras de 10 megapixels com abertura fixa de 1.9. Como as rivais, a sul-coreana utiliza uma combinação de hardware, software e inteligência artificial para deixar as fotos com o melhor resultado possível. O S10 5G se destacou pela qualidade de registro de cores, textura, exposição e contraste nas fotos. Ele também se saiu bem em situações de baixa luminosidade e em retratos com fundo desfocado.

Confira a seguir a lista de dez melhores câmeras traseiras de smartphones, segundo o DxOMark.

Nota Smartphone 112 Huawei P30 Pro 112 Samsung Galaxy S10 5G 109 Huawei Mate 20 Pro 109 Huawei P20 Pro 109 Samsung Galaxy S10 Pro 107 Xiaomi Mi 9 105 Apple iPhone Xs Max 103 HTC U12+ 103 Samsung Galaxy Note 9 103 Xiaomi Mi Mix 3

Agora, veja quais são as melhores câmeras frontais em smartphones.