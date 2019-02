Os 7 apps mais bacanas que testamos nesta semana – 11/04

5/9 (EXAME.com)

Grátis, em inglês, para Android iPhone/iPad Se você não gosta dos apps de lista de tarefas comuns, vale a pena experimentar o Kanbanfor1. Esse app simula um quadro com adesivos do tipo Post-It, do tipo usado na técnica de gerenciamento japonesa kanban. No quadro, você lista as tarefas a fazer, as que estão em execução, as que estão em espera porque não podem ser feitas imediatamente e as já concluídas. A ideia é se concentrar em uma ou duas coisas de cada vez. O app tem dois quadros virtuais, um para as tarefas domésticas e outro para as profissionais. O único problema que notamos nele é que às vezes é preciso tentar mais de uma vez para mover um Post-It.