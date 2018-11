Os 6 apps mais legais que testamos para Android e iPhone – 24/11

São Paulo – O destaque dos apps da semana é o Câmera do Pixel. Ele muda o visual das fotos tiradas pelo usuário no smartphones. Fora dele, testamos aplicativos de produtividade e entretenimento para Android e iPhone. Confira nossa seleção a seguir.

Câmera do Pixel

Grátis, em português, para Android

Este aplicativo regula a sua câmera automaticamente para deixar as fotos mais parecidas com as que são tiradas com o smartphone Google Pixel–não vendido no Brasil oficialmente–, que é indicado pelo site especializado em fotografia DxOMark como um dos melhores do mundo nesse quesito. Em nosso teste, feito com um Galaxy S9 Plus, o app alterou ajustes como ISO e abertura (o aparelho tem câmera dupla e o app usou uma diferente da que foi usada pelo software padrão do celular). Com isso, ele é uma opção interessante para obter resultados diferentes, em alguns casos até melhores, com o seu smartphone Android.

Background Eraser

Grátis, em português, para Android

O aplicativo tem um nome autoexplicativo: ele é um apagador de fundos em fotos. Sua proposta é ajudar você a fazer essa edição sem a necessidade de um software pago, como o Adobe Photoshop. Ele funciona bem–ainda que o processo requeira paciência–e o app tem um conveniente recurso para suavizar eventuais erros que o usuário fizer ao recortar o fundo da cena. Há uma opção para iPhone, mas ela é feita por outra empresa.

Canva

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Canva é um aplicativo cheio de imagens que podem ser usadas gratuitamente nas redes sociais. São conteúdos simples, como frases famosas, com indicação de autor e imagem de fundo. Há tanto imagens para o formato tradicional do Instagram como para os Stories, a área de imagens que desaparecem do aplicativo. Há ainda modelos para cartões de visita, cartazes, panfletos, capas de livros e de CDs. Os mais criativos podem fazer suas próprias montagens.

Lomotif

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Lomotif é um aplicativo de edição de vídeos para publicação em redes sociais. Ele permite usar trilha sonora, ajustar a proporção e a duração do vídeo, além de oferecer filtros de imagem, figurinhas e textos que podem ser adicionadas à sua obra. Ele deixa uma marca d’água nos vídeos, o que pode ser um ponto negativo para os usuários.

Status Saver

Grátis, em português, para Android

O Status Saver se integra ao WhatsApp para salvar imagens publicadas pelos seus amigos no Status, a área com conteúdos efêmeros do aplicativo. Além do download, ele permite também replicar fotos no seu perfil. Monetizado com publicidade, o aplicativo pode incomodar com seus anúncios.

Figurinhas Personalizadas para WhatsApp

Grátis, em português, para Android

Este aplicativo permite que o usuário coloque suas imagens próprias como figurinhas no WhatsApp, um recurso que a empresa trouxe ao seu app recentemente. É uma função de entretenimento, mas pode ser útil para conversas com amigos.