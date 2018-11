Os 6 apps mais legais que testamos para Android e iPhone – 10/11

São Paulo – O destaque dos apps da semana é o Google Fit. Ele estimula o usuário a ser mais ativo e monitora seus exercícios e a movimentação geral durante o dia. Além dele, testamos apps para passar o tempo no iPhone, monitorar o uso do celular Android, consultar o Reddit, entre outros. Confira nossa seleção a seguir.

Google Fit

Grátis, em português, para Android

O Google Fit não é um aplicativo novo, mas ele foi reformulado e ganhou um visual bem diferente do anterior. Ele ficou mais parecido com o Saúde, dos iPhones, que é da própria Apple. A atividade e os pontos de cardio aparecem representados como círculos, que são fechados uma vez ao dia, quando a meta é atingida. Os pontos de cardio são uma métrica que o Google usa para avaliar quantos momentos durante o dia você realizou alguma atividade de caminhada mais prolongada ou intensa.

Math Riddles

Grátis, em inglês, para Android

Este app é para quem gosta de problemas simples de matemática. Ele aumenta o nível de dificuldade conforme o usuário acerta as charadas. Em caso de dificuldade, é possível receber dicas assistindo a anúncios, forma de monetização do aplicativo. A App Store tem opções semelhantes para iPhone.

F1 Mobile

Grátis, em português, para iPhone

O F1 Mobile é um jogo que simula uma corrida de F1. Ele oferece recursos tradicionais de jogos do segmento, como cartas com itens de melhoria, corridas comuns e duelos com apenas um oponente. A qualidade gráfica é boa, mesmo sendo um jogo de celular. Pode ser um bom passatempo para fãs de F1.

Quality Time

Grátis, em português, para Android

O Quality Time existe com a premissa de oferecer ao usuário uma visão do uso de aplicativos no smartphone. Com isso, é possível estabelecer limites para não perder tempo demais no Instagram ou no Facebook ou mesmo criar metas, por exemplo, de leitura no app oficial do Kindle, da Amazon. Quem quiser fazer um detox digital pode tirar proveito das funções do aplicativo para, quem sabe, aproveitar melhor o tempo livre. No novo iOS, sistema dos iPhones e iPads, a Apple colocou uma função nativa parecida com o Quality Time.

Stardew Valley

Pago (R$ 24,90), em português, para iPhone/iPad

Stardew Valley é um jogo simulador de vida na fazenda. Quem já jogou Harvest Moon terá uma sensação familiar ao usar esse app. A proposta é simples: tomar ações que façam sua fazenda progredir, aumentar seus ganhos, encontrar uma esposa e explorar as minas da cidade em busca de itens e pedras preciosas. O aplicativo também permite a criação de diversos novos jogos para que você possa ter mais de uma “vida” no jogo.

Apollo

Grátis, em inglês, para iPhone

O Apollo é um aplicativo de nicho. Sua função é prover acesso ao fórum Reddit. O usuário pode acessar o conteúdo logado ou não no app. Quem usa sua conta recebe conteúdos alinhados ao seu interesse. Como diferenciais em relação a simplesmente acessar o Reddit por meio do navegador de internet, o Apollo tem um modo de economia de internet móvel, um tema escuro, notificações e navegação por gestos.