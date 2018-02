Os 5 recursos mais legais do Samsung Galaxy S9

São Paulo – A linha de smartphones Samsung Galaxy S9 foi anunciada nesta semana. Em exibição no Mobile World Congress, a dupla de aparelhos (S9 e S9+) conta com uma série de novos recursos. Confira a seguir os cinco mais interessantes.

Super câmera lenta

Filmar em câmera lenta não é nenhuma novidade para os smartphones, sejam eles dispositivos Android ou iPhones. A diferença é que o Galaxy S9 consegue fazer registros em 960 quadros por segundo, enquanto os concorrentes gravam em 240 quadros por segundo. Isso permite visualizar em detalhes uma cena.

A ideia é que você possa selecionar o trecho desejado para que o efeito de super câmera lenta seja aplicado. Algo semelhante já foi implementado pela Sony no Xperia XZ–e esse era um dos melhores recursos do aparelho.

Veja o recurso em ação no vídeo oficial da Samsung.

AR Emoji

O Galaxy S9 pode digitalizar o seu rosto para criar uma versão virtual sua. Basicamente, ele permite que você mande mensagens aos seus amigos com o seu avatar. Após o escaneamento do seu rosto, os detalhes podem ser ajustados para que o bonequinho fique ainda mais parecido com você.

Vale notar que o iPhone X conta com uma função exclusiva chamada Animojis, que transforma o usuário em emojis animados, que também podem transmitir recados gravados com a sua voz.

Veja o recurso em ação no vídeo oficial da Samsung.

Abertura dupla

O Galaxy S9 tem uma função ainda sem igual no mercado de smartphones: câmera traseira com duas aberturas. Para cenas com pouca luz, o aparelho usa f/1.5. Para ambientes bem iluminados, ele usa f/2.4. Imitando o olho humano, a abertura varia conforme a luminosidade da cena.

Veja o recurso em ação no vídeo oficial da Samsung.

Tradução automática

Por meio da assistente virtual Bixby, o Galaxy S9 pode identificar objetos e pesquisá-los na internet rapidamente. Fora isso, ele consegue traduzir placas ou textos em um cardápio para o seu idioma quando você estiver em outro país. Essa última função também pode ser usada no aplicativo do Google Tradutor, mas a funcionalidade já é embarcada no software de câmera do S9, junto com a Bixby.

Câmera dupla

No caso do Galaxy S9+, versão maior do smartphone, a câmera principal é dupla. Assim como no Galaxy Note8, há um recurso chamado Foco Dinâmico. Ele permite que você registre fotografias com o efeito Depth of Field, normalmente oferecido por câmeras DSLR. Em um retrato, a pessoa fica em destaque, em primeiro plano, enquanto o fundo fica desfocado. Fora isso, há também uma função que deixa que você brinque com o foco usando formas de corações ou de estrelas.

Veja o recurso em ação no vídeo oficial da Samsung.