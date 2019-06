Os 5 apps mais legais que testamos para Android e iPhone em maio

São Paulo — O app de destaque no mês de maio nos testes de EXAME foi o Rappi. O aplicativo de entregas de qualquer coisa oferece acesso a diversos produtos vendidos em supermercados, restaurantes e lojas. Ele pode ter um frete único, seguindo as condições do Prime, mediante pagamento de mensalidade de 19 reais, o que é bom para que faz muitos pedidos ao longo do mês. Além dele, testamos apps para exercícios, para quem dirige e para quem tem TV da Samsung, mas usa serviços da Apple. Confira a seguir.

Rappi

Pago, em português, para Android e iPhone

O Rappi é um app de entregas. Pode ser de refeições, compras no supermercado, remédios, bebidas, entre outras coisas. Ele pode até ser usado para levar alguma coisa no seu trabalho que você tenha esquecido em casa. O app cobra frete por todas as suas compras ou pedidos de delivery. Quem compra muitas coisas no Rappi pode assinar o Prime, um serviço de 19 reais de frete único, que dá acesso a pedidos ilimitados no mês. Em grandes centros urbanos, como São Paulo, já não faltam entregadores, seja de moto ou bicicleta, para diversas regiões.

Apple TV

Grátis, em português, para iPhone e Tizen (sistema de Smart TV da Samsung)

O aplicativo da Apple TV mudou. Se você não notou, basta procurar pelo app de TV no seu dispositivo e verá que ele agora se chama Apple TV. Essa alteração segue uma tendência da Apple de se movimentar para o mercado de serviços, como a venda de produtos digitais, e não apenas eletrônicos (iPhones, iPads e Macs). É por isso que esse aplicativo chegou neste mês a modelos recentes de Smart TVs da Samsung. Versões sofisticadas da marca lançadas em 2018 e 2019 têm acesso gratuito ao aplicativo, que é, por ora, exclusivo da plataforma Tizen, usada pela Samsung nas suas televisões. Com isso, você não precisa mais ter uma Apple TV em casa para transmitir para a tela grande os conteúdos que comprar ou alugar no iTunes, a loja digital da Apple que nasceu no começo dos anos 2000, devido ao iPod. O aplicativo permite acessar a sua biblioteca de vídeos e músicas sem mesmo ter um dispositivo da Apple.

Toy Story Drop

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este jogo, que está entre os mais baixados do mês, é uma espécie de Candy Crush permeado por personagens da animação Toy Story, da Disney Pixar. Ele é gratuito e o grau de dificuldade aumenta conforme você avança de nível. A premissa é combinar elementos iguais em linhas retas ou em quadrados. Cada vez que isso acontece, você ganha pontos. Se os elementos forem pilhas, melhor. Com elas, você avança de nível mais rápido. A dificuldade aparece somente após alguns minutos de jogo, devido ao número restrito de movimentos para atingir as metas, o que desafia o raciocínio.

Cadê meu carro

Grátis, em português, para Android

Esse aplicativo só é útil para quem tem carro ou anda com bicicleta própria pela cidade. Ele serve para marcar seu local de estacionamento. A ideia evitar que você se esqueça onde parou o seu veículo. Há uma versão paga que oferece recursos adicionais, como a possibilidade de excluir notificações de estacionamento perto de casa ou do trabalho; remover anúncios, visualização de histórico de estacionamento; e configurar as notificações de maneira personalizada. A versão paga sai por 9,49 reais.

Smart Fit Coach

Grátis (para clientes da rede de academias), em português, para Android e iPhone

Este app pertence à rede de academias Smart Fit. Ele funciona como um gerador de treinos para diferentes finalidades, como ganho de massa muscular ou perda de peso. Há, ainda, uma área para treinos de corrida intervalada de alta intensidade, técnica conhecida pela sigla HIIT, em inglês. Ele mostra ao usuário como correr na esteira com o objetivo de queimar gordura e auxiliar na redução de peso.

