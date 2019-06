Os 5 apps mais legais que testamos para Android e iPhone – 29/06

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Dollify. Ele é um criador de avatares digitais. Além dele, testamos apps para passar o tempo no universo do bruxo Harry Potter ou mesmo avaliar uma mudança de aparência,. Confira opções de download para smartphones Android e iPhones a seguir.

Dollify

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Dollify é um aplicativo para criar uma avatar digital de você mesmo ou de seus amigos. Com olhos grandes e visual ao estilo Funko Pop, ele deixa as pessoas relativamente parecidas com a realidade, dependendo de como você configura sua aparência nos ajustes do app. Faz falta um recurso de realidade aumentada para animar os avatares digitais em vídeos. Ainda assim, o aplicativo pode servir para você se divertir com sua versão digital e compartilhar o resultado da criação nas redes sociais. Vale notar que o aplicativo solicita uma série de permissões de acesso em dispositivos com sistema Android, então, a instalação e uso do app devem ser avaliados com isso em mente.

Barba Foto Editor

Grátis, em português, para Android

Este aplicativo para smartphone Android permite que você veja como seria sua aparência com diferentes estilos de barba. Ele usa recursos de realidade aumentada para, a partir da imagem da sua câmera frontal, mostrar a você como ficaria com um determinado visual. O app pode ser útil para quem pensa em mudar o visual.

Harry Potter Wizards Unite

Grátis,em português, para Android e iPhone

O jogo de Harry Potter é feito pela mesma desenvolvedora de Pokémon Go, Apesar de também ser necessário ir a diferentes locais para jogar o game, a mecânica é diferente. O mapa tem mais tipos de pontos de encontro e coleta de itens. Nas Fortalezas, você pode combater inimigos (sozinho ou com outros jogadores). Nas estufas, você poderá encontrar ingredientes para suas porções de bruxo. E há ainda as Estalagens, que são importantes para que você recarregue a energia que o seu personage usa para lançar feitiços. Cada inimigo ou situação pede que você utilize um feitiço diferente. Como em Pokémon Go, você precisa escolher um time. No caso do jogo de Harry Potter, são profissões: professor, auror ou magizoologista. Vale notar que todos os vilões ou missões (como libertar o personagem Hagrid de uma teia de aranha) podem ser vistos por meio da câmera com um recurso de realidade aumentada.

Filmr

Grátis, em português, para iPhone

Este aplicativo é um editor de vídeo simples. Ele permite redimensionar o seu vídeo para formatos específicos de redes sociais, adicionar efeitos, trilha sonora ou texto ao conteúdo. Alguns filtros de imagem, porém, estão disponíveis somente para a versão paga do app (16,90 reais ao mês ou 330 reais para pagar pelo app uma única vez).

Ruído Branco

Grátis, em português, para Android

Este aplicativo é interessante para quem não gosta de dormir em silência absoluto. Você escolhe algum som, como o da chuva ou de grilos, e vai para a cama. Ele é bastante simples de usar e permite combinar vários sons ao mesmo tempo.

