Os 5 apps mais legais que testamos para Android e iPhone – 22/06

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Turismocity. Ele é um comparador de preços de passagens aéreas, passagens de de ônibus e também hotéis. Além dele, testamos apps para melhorar sua percepção musical, gerir suas finanças de um modo divertido e até acompanhar a gravidez. Confira opções de download para smartphones Android e iPhones a seguir.

Turismocity

Grátis, em português, para Android e iPhone

Está planejando sua viagem de férias? Este aplicativo pode te ajudar. Ele funciona como um buscador de passagens aéreas, passagens de ônibus e também hospedagens em hotéis. Depois que você define o destino e as datas de ida e volta, o aplicativo procura preços mais baixos no período escolhido. Ele facilita a visualização de valores e pode ser especialmente útil para quem vai viajar dentro de alguns meses. Comprar a passagem em cima da hora costuma sair mais caro.

Fortune City

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Fortune City é um aplicativo de gestão financeira misturado com um game. Conforme você adiciona seus gastos, sua cidade cresce e se desenvolve. O app permite que você insira seus dados de entrada e saída de dinheiro da sua conta. Os gastos são categorizados em despesas comuns, como compras, moradia, convênio médico, entretenimento, entre outros. Ele se destaca por ser mais divertido do que os demais aplicativos de gestão financeira, que se atêm apenas a gráficos e metas a cumprir.

ActionDash

Grátis, em português, para Android

O ActionDash é interessante para quem quer ficar de olho no quanto anda usando o celular ao longo do dia. Se você tem um smartphone Android novo, que veio com a versão 9.0, esse app não é necessário, O Google colocou uma função nativa que monitora o quanto você usa o celular. Se você está entre as pessoas que usam sistema Android 8.1 ou versão inferior, o ActionDash é uma boa pedida de instalação. Ele mostra os minutos gastos com determinados aplicativos, número de desbloqueio de telas e também quantas horas você passou com a tela do smartphone ligada. Segundo dados de um aplicativo rival, chamado RecueTime, o tempo médio de uso do celular é de 3h15min.

Ouvido Perfeito

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Ouvido Perfeito foi feito para você que estuda música. Ele permite que o usuário faça exercícios de teoria musical, pratique canto e afinação vocal. Isso pode ajudar – e muito – quem não tem sempre um instrumento musical para praticar canto ou conceitos de percepção musical. A ideia é que, com o uso desse app, você consiga desenvolver melhor sua audição. Com isso, você poderá identificar notas musicais e cantar intervalos sonoros sem dificuldade.

BabyCenter

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este app é para ficar de olho na gravidez. Ele mostra os diferentes estágios do desenvolvimento do bebê. Para dar dimensão aos pais, o aplicativo compara o tamanho do filho com o de uma fruta, como um limão ou um abacaxi. As mães podem adicionar fotos do crescimento da barriga ao longo dos meses, bem como imagens de ultrassom.

