Os 5 apps mais legais que testamos para Android e iPhone – 15/06

São Paulo – O app de destaque desta semana é o Photoshop Mix. Ele é uma versão simples do editor de imagens mais conhecido do mundo. Além dele, testamos também aplicativos para quem gosta de cantar, para quem faz dieta e para quem precisa melhorar a memória. Confira opções de download para smartphones Android e iPhones a seguir.

Photoshop Mix

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Photoshop Mix é uma versão básica do editor de imagens da Adobe para celular. Ele é mais simples do que a edição Express, também disponível para smartphones. O app serve, claro, para tornar suas imagens melhores ou deixá-las a seu gosto. Você pode usar filtros do próprio aplicativo ou fazer ajustes manualmente.

Karaoke Online

Grátis, em inglês, para Android

Gosta de cantar? Esse app foi feito para você. Ele permite encontrar rapidamente o acompanhamento musical com letras no YouTube e permite até que você grave a cantoria. Ele é grátis, mas mostra anúncios. Para remover a publicidade, é preciso pagar 14 reais ao aplicativo. Para iPhone, há o Karaokê – Cante Sem Limites, que oferece músicas pagas.

Zero

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Zero é um cronômetro para que segue dietas de jejum intermitente. Ele permite que você inicie os ciclos de jejum e envia uma notificação quando for a hora de voltar a se alimentar. O app mostra o seu histórico de períodos sem comida e oferece também diversos tipos de jejum que você pode seguir (o que não dispensa a orientação profissional de um nutricionista e exames clínicos de saúde).

Webex Meet

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Este aplicativo permite que você participe de ligações via internet com empresas que contam com sistemas de comunicação corporativa da Cisco. Ele permite realizar chamadas de voz ou vídeo. É preciso ter uma conta para fazer uma ligação, mas não para participar de uma conferência virtual.

NeuroNation

Grátis, em português (de Portugal), para Android e iPhone

Este aplicativo oferece alguns exercícios simples para melhorar a atenção, a memória e a velocidade de raciocínio. Após uma avaliação, ele monta um treino personalizado para cada usuário. Você pode começar a praticar com apenas 5 minutos por dia e ver as suas estatísticas melhorarem ao longo do tempo. O app tem uma versão para, de 13 reais ao mês, mas também funciona se você fechar o pop up de pagamento quando ele aparecer pela primeira vez, logo após a avaliação do seu perfil.

Quer mais?

Os 5 apps mais legais que testamos para Android e iPhone em maio