Os 5 apps mais legais que testamos para Android e iPhone – 08/06

São Paulo — O app de destaque desta semana é o Restory, que restaura mensagens apagadas do WhatsApp. Além dele, testamos opções interessantes para fotos, finanças e compras. Confira a seguir.

Restory

Grátis, em português, para Android

Este app é útil para quem usa muito o WhatsApp. Ele restaura os recados que foram enviados a você e depois apagadas pelo outro usuário do aplicativo de mensagens. Podem ser mídias ou textos.

1998 Cam

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Este aplicativo é interessante para quem já tirava fotos nos anos 1990. Ele simula o efeito visto em máquinas com filme. A foto pode sair parcialmente “queimada”, como se dizia, e vim com números referentes à data do “clique” em vermelho. O app também simulação a gravação de vídeos com câmeras antigas, mas essa função é da versão paga, de 5 reais.

CHN Digital

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo oficial permite que você emita uma cópia válida da sua CNH, que fica no seu celular protegida por uma senha ou pela sua impressão digital. A conveniência é dupla para quem já usa soluções de pagamento via aplicativos, como Apple Pay ou Samsung Pay. Com isso, já dá para esquecer a carteira em casa e andar só com o smartphone por aí.

Magalu

Grátis, em português, para Android e iPhone

O aplicativo do Magazine Luiza busca facilitar o acesso a produtos e oferece benefícios para quem o escolhe como canal de compras. Os artigos lá têm frete grátis e há uma área de descontos exclusiva do app, o Clube da Lu, que oferece preços diferentes do site no computador ou no celular. Você pode deixar todos os seus dados pessoais, como endereço e cartão de crédito, para que as compras possam ser feitas rapidamente. Para participar, é preciso ter feito pelo menos três compras no Magazine Luiza nos últimos 24 meses.

1Money

Grátis, em português, para Android

Está contando as moedas no fim do mês? Esse aplicativo serve para você gerir suas finanças pessoais no smartphone. Você precisa inserir gastos manualmente e vê gastos e ganhos em gráficos. Se quiser proteger o app com senha ou adicionar mais variáveis de gastos, o aplicativo cobra mensalidade de 2,42 reais.