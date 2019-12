Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana 07/12

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Transcrição Instantânea, também chamado de Live Transcribe. Ele usa inteligência artificial para transcrever a fala em tempo real. Testamos ainda editores de imagens, apps para ouvir música ou pedir carona. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Transcrição Instantânea

Grátis, em português, para Android

Este aplicativo do Google usa inteligência artificial para transcrever, em tempo real, o que uma pessoa fala perto do microfone do celular. Ele é compatível com diversos idiomas, inclusive com o português brasileiro. O aplicativo funciona bem na maioria dos casos. Os problemas só acontecem quanto falamos muito rápido, usamos termos estrangeiros ou não pronunciamos bem as palavras.

Endel

Pago, em inglês, para Android e iPhone

Gosta de ouvir músicas sem se preocupar com a playlist? O Endel promete entregar uma trilha sonora para a sua vida de acordo com o momento do dia e o que você estiver fazendo. Para isso, ele pede acesso aos registro de dados de movimentação do celular, que indicam, por exemplo, se você está parado, caminhando ou correndo. Ele pode ser usado gratuitamente por um período limitado e sua assinatura anual é de cerca de 90 reais.

GlitchCam

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este aplicativo é um editor de vídeo para celular. Ele permite fazer ajustes, como cortes e mudança de proporção de imagem, bem como inserir efeitos nas imagens. Na versão gratuita, uma marca d’água é posicionada no canto inferior do vídeo. Ainda assim, o conteúdo pode ser salvo na galeria de imagens do celular e divulgado nas redes sociais. A versão paga do app custa 41 reais ao ano.

InDriver

Pago, em português, para Android e iPhone

Já pensou em escolher o quanto pagar por uma corrida de carro? O InDriver tem essa proposta. Ele funciona como o Uber, conectando passageiros a motoristas. A diferença é que o usuário informa o trajeto desejado e o quanto deseja pagar pelo deslocamento.

Pro Metronome

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Quem é músico ou estudante de música já é familiarizado com o metrônomo, um marcador de tempo. O aplicativo Metronome atende bem a essa função. Ele permite inserir manualmente a velocidade desejada e também aprende o ritmo com batidas do usuário na tela. O app também realiza a marcação de tempo em fórmulas de compasso diferentes, não apenas o tradicional 4/4.