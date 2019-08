Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 31/08

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Zee.Now. Ele permite que os usuários comprem e recebam, em São Paulo, artigos para animais de estimação, como alimentos, acessórios ou medicamentos. Além dele, testamos apps para melhorar seus hábitos, aprender e praticar programação de aplicações. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Zee.Now

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Zee.Now é uma loja virtual de produtos para animais de estimação (cães e gatos). Ele oferece a oportunidade de comprar alimentos, medicamentos, artigos de higiene, brinquedos e acessórios, como coleiras e guias. O aplicativo oferece frete grátis e prazos de entrega de até uma hora. Sua área de atuação ainda é restrita a alguns bairros de São Paulo.

Productive

Grátis (com versão para de R$ 17,90 ou ), em português, para Android e iPhone

O aplicativo Productive é um treinador de hábitos. Quer ler mais, beber mais água ou dormir mais cedo? Você pode definir lembretes nele para fazer todas essas atividades em determinados horários do seu dia. Ele tem uma versão paga que permite adicionar mais do que três hábitos. Outros exemplos são limitação de consumo de cafeína, comer frutas e verduras, meditar ou fazer caminhadas.

Sound-brenner

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Sound-brenner é um aplicativo para quem toca algum instrumento musical, como violão, guitarra ou teclado. Ele oferece um metrônomo, que mede a contagem do tempo de uma música. É possível regular a velocidade do bipe e também carregar músicas do seu celular para dentro do app para usá-lo.

EdX

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O EdX é uma plataforma digital de cursos gratuitos. Ele oferece conteúdos sobre diversos temas com textos em inglês. É possível estudar, no seu próprio ritmo, temas relacionados à programação, segurança da informação, anatomia, marketing digital e estratégias de negócios.

Dcoder

Grátis, em inglês, para Android

Esse aplicativo é voltado para quem estuda ou trabalha com programação. Ele é uma IDE móvel, ou seja, um software que permite criação e execução de código. Sua proposta é ser uma opção portátil para praticar linguagens de programação. A versão paga do app custa 24 reais por ano ou 2,59 reais por mês. Quem paga deixa de ver anúncios, tem acesso a infinitas compilações de código e recebe novos recursos no app.

Mais apps?