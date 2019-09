Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 28/09

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Poder de Voto. Ele permite acompanhar o trabalho de senadores e deputados federais. Além dele, testamos apps para ler partituras musicais, praticar corrida e colocar seu bebê para dormir. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Poder do Voto

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Poder do Voto é um aplicativo para acompanhar o trabalho de senadores e deputados federais. Ele permite ver quais são as próximas votações mais importantes na Câmera e no Senado. Você pode, também, selecionar alguns políticos para acompanhar mais de perto, recebendo informações sobre o que eles têm feito. Se quiser, pode até mesmo enviar um recado para algum deles.

Ler Música

Grátis, em português, para Android e iPhone

Se você está aprendendo música, o aplicativo Ler Música (Read Music, em inglês) pode ser um bom aliado. Ele auxili na na tarefa de interpretar a notação musical em partituras com claves de sol e de fá. A ideia é que você desenvolva, aos poucos, a fluência necessária para ler e tocar músicas a partir de uma partitura. É possível selecionar apenas a notação rítmica ou também a melódica. O app mostra publicidade após os exercícios, mas pode ser usado gratuitamente.

Adidas Running

Grátis (versão paraga R$185 por ano), em português, para Android e iPhone

O Adidas Running é um aplicativo de corrida feito pela Runstatic. Ele tem versão paga (com planos de exercícios dedicados a diferentes finalidades, como perda de peso ou condicionamento), mas pode ser usado gratuitamente, sem planos dedicados. O usuário pode adicionar o modelo de tênis da Adidas que usa na corrida e tem acesso a um histórico de exercícios realizados (mostrando também dados sobre a sua localização). A reprodução de músicas integrada permite que você ouça músicas do Google Play Music, no smartphone Android.

Notas de Voz

Grátis, em português, para Android

Sem tempo para digitar? O Notas de Voz permite que você dite o que deseja escrever. Ele é compatível com o idioma português brasileiro e pode registrar tudo que você disser. Palavras estrangeiras, porém, podem ser grafadas de forma errônea.

Sono do Bebê

Grátis, em português, para Android

Pais de primeira viagem podem ter dificuldade em colocar seus filhos para dormir e o “Sono de Bebê” tem o objetivo de ajudar nessa missão. Ele contém sons que prometem auxiliar o recém-nascido a relaxar e pegar no sono. Os sons são de floresta, chuva, cidade ou do ambiente doméstico. Há também uma opção de ruído branco, que se parece com o som de uma TV fora de sintonia. Para remover os anúncios que o aplicativo exibe, você pode pagar 7,99 reais uma única vez.