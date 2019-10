Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 25/10

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o Google Maps Go. Ele é uma versão menor do aplicativo de mapas do Google. Testamos também apps de para transcrição de áudio, ver vídeos curtos e colocar seu rosto em cenas famosas do cena ou GIFs animados. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

Google Maps Go

Grátis, em português, para Android

O Google Maps Go é uma versão oficial e mais leve do aplicativo de mapas do Google. Ele possui as funções necessárias para a navegação curva a curva, mas funciona como se fosse uma versão web do aplicativo. Com isso, ele ocupa menos do que 1 megabyte de memória (300 KBs). O Maps original pode ter 164 megabytes ou mais, caso o usuário baixe mapas para navegação sem internet.

VStatus

Grátis, em português, para Android

O VStatus é um aplicativo de vídeos curtos. Ele é parecido com o TikTok. O app permite curtir, comentar e enviar vídeos via WhatsApp. Criando uma conta, é possível, também, fazer o download dos vídeos para o seu smartphone.

Morphin

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Morphin é um aplicativo que permite criar GIFs animados com o seu rosto. Ele permite colocar sua face em personagens que protagonizaram cenas famosas em filmes. É possível salvar os resultados na galeria de imagens do celular. Para desbloquear novas opções, é preciso compartilhar os resultados nas redes sociais. Vale notar que é preciso criar uma conta para usar o serviço e, também, oferece acesso à câmera do smartphone no primeiro uso, pois é preciso tirar uma foto sua para gerar as imagens com o seu rosto.

Transcrição Instantânea

Grátis, em português, para Android

Esse aplicativo é muito útil para quem precisa transcrever uma gravação de voz. Você dita o texto para ele e ele escreve para você. Nem tudo ele acerta, mas é útil o suficiente para transformar o trabalho de transcrição em trabalho de edição de texto.

Garena Free Fire

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Garena Free Fire é um jogo de sobrevivência multiplayer online. Ele lembra Fortnite, da Epic Games. Você pode equipar seu personagem com itens, como armas, medicamentos e munição. Itens também podem ser comprados no game.