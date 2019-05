Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 25/05

São Paulo – O app de destaque da semana é o Rappi. Ele dá acesso ao delivery de muitos produtos, sejam refeições, compras de mercado ou até remédios. Além dele, selecionamos e testamos mais quatro aplicativos para instalar no seu smartphone Android ou iPhone. Confira a seguir.

Rappi

Pago, em português, para Android e iPhone

O Rappi é um app de entregas. Pode ser de refeições, compras no supermercado, remédios, bebidas, entre outras coisas. Ele pode até ser usado para levar alguma coisa no seu trabalho que você tenha esquecido em casa. O app cobra frete por todas as suas compras ou pedidos de delivery. Quem compra muitas coisas no Rappi pode assinar o Prime, um serviço de 19 reais de frete único, que dá acesso a pedidos ilimitados no mês. Em grandes centros urbanos, como São Paulo, já não faltam entregadores, seja de moto ou bicicleta, para diversas regiões.

Youse

Gráits (para clientes), em português, para Android e iPhone

A Youse é a seguradora digital da Caixa. Ela permite a contratação de seguro veicular via internet, sem o intermédio de um corretor, como acontece tradicionalmente. A novidade é que agora o cliente pode fazer alterações no seu plano, como adicionar um novo condutor. Essa flexibilidade se dá porque a empresa cobra a apólice mensalmente, e não anualmente.

Smart Fit Coach

Grátis (para clientes da rede de academias), em português, para Android e iPhone

Este aplicativo pertence à rede de academias Smart Fit. Apenas os clientes da empresa têm acesso a ele atualmente, sem custo adicional. Ele funciona como um gerador de treinos para diferentes finalidades, como ganho de massa muscular ou perda de peso. O usuário cria um perfil no app e informa todos os seus dados, incluindo peso, altura e objetivo no treino. Com isso, o treino é gerado automaticamente e pode ser alterado a qualquer momento. Há, também, uma área para treinos de corrida intervalada de alta intensidade, prática conhecida pela sigla HIIT, em inglês. Ele mostra ao usuário como realizar corridas intervaladas na esteira com o objetivo de queimar gordura e auxiliar na perda de peso.

CamTo-Plan

Grátis (versão paga de R$ 99,99), em português, para Android e iPhone

O aplicativo funciona como um medidor de ambientes no celular. Ele pode ser usado gratuitamente para medir áreas horizontais. Outros tipos de medição, como a vertical, estão disponíveis no plano pago, que tem anuidade de 99,99 reais.

SignEasy

Pago (com amostras grátis), em português, para Android e iPhone

O SignEasy é um aplicativo parecido com o DocuSign. Ele permite que você assine, diretamente no celular, documentos recebidos via e-mail (ou WhatsApp). Ou seja, não é preciso imprimir um documento, assiná-lo à mão e digitalizá-lo novamente para enviá-lo a alguém. Você resolve tudo em poucos instantes e sem gastar papel ou precisar usar uma impressora. O aplicativo oferece a assinatura de três documentos gratuitamente, mas cobra anuidade (paga de uma única vez) de 125 reais.

Quer mais?

Veja os apps que testamos na semana passada.