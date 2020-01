Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 25/01

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o 7Waves. Ele ajuda você a organizar e cumprir as promessas e metas para 2020. Testamos também apps para meditação, estudo e organização das finanças pessoais. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

7Waves

Grátis, em português, para Android e iPhone

Fez promessas de fim de ano? O 7Waves é um aplicativo que ajuda você a atingir suas metas para 2020. Ao adicionar um objetivo, o app pode marcar o prazo na agenda do seu celular, de modo a evitar que você se esqueça de cumpri-lo até a data planejada. Com interface amigável e colorida, o 7Waves pode ser um bom companheiro na jornada para cumprir suas metas, sejam elas financeiras, sociais ou acadêmicas.

Hydro Coach

Grátis, em português, para Android

Você bebe muita água durante o dia? Quem trabalha em escritórios pode acabar se esquecendo de se hidratar de forma adequada ao organismo, o que pode acarretar dores de cabeça, entre outros efeitos da desidratação parcial. O aplicativo permite que você estabeleça uma meta e, com notificações, ele ajuda você a atingi-la. Os dados são organizados no formato de estatísticas diárias, semanais, mensais e anuais. Na versão Pro, que custa 7 reais, o usuário deixa de ver anúncios no app e pode explorar os dados sobre a sua hidratação. No iPhone, uma opção parecida é o Hora de Beber Água.

Ten Percent

Grátis (Versão para 415 reais/ano), em inglês, para Android e iPhone

O Ten Percent é um aplicativo para meditar. Ele traz vídeos com orientação, em inglês, com o objetivo de ensinar os conceitos básicos da meditação. Na versão gratuita, o usuário tem acesso apenas ao primeiro módulo sobre meditação. Os demais precisam ser desbloqueados mediante pagamento da anuidade. A proposta do app é mostrar que a meditação pode tornar você uma pessoa melhor, mais feliz ou menos estressada.

Programming Hub

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Programming Hub é um app gratuito para quem deseja aprender conceitos de tecnologia da informação ou mesmo linguagens de programação, como Python. Ele oferece animações para explicar conceitos complexos de forma simples. A limitação é que o usuário precisa saber inglês. Caso contrário, não será possível tirar proveito do app.

Wallet

Pago (11 reais/ mês), em português, para Android e iPhone

O Wallet é um aplicativo de organização de finanças pessoais. Apesar de ter download gratuito, ele é um aplicativo pago para quem quiser realmente inserir todos os dados referentes aos seus ganhos e gastos mensais. O app permite que você importe um arquivo de Excel para ele, o que é útil para quem já tem o orçamento pessoal tabulado, fazer sincronização com a conta bancária (como acontece no Guiabolso) ou colocar os dados manualmente, um a um. O app pode ser um bom aliado na organização dos gastos. Ele traz gráficos sobre as suas finanças que mostram para onde vai o seu salário.