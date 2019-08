Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 24/08

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o TV Time. Ele funciona como uma agenda de séries, tem recursos sociais e oferece informações sobre as produções que você acompanha. Fora ele, testamos também apps para melhorar suas fotos, meditar e ver filmes via internet. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

TV Time

Grátis, em português, para Android, iPhone e web

Este aplicativo funciona como um organizador digital para as suas séries. A ideia é marcar todos os episódios que você já viu e ter uma agenda de programação para seguir e terminar as séries que você já começou a ver. O aplicativo permite adicionar amigos do Facebook, mostra seu tempo gasto vendo seriados e também manda notificações quando novos episódios de séries que você acompanha são lançados. Ao abrir a página de um determinado episódio, você pode tocar no ícone da Netflix para ser direcionado a ele, desde que o app do serviço esteja instalado e você seja assinante. Ficou faltando apenas a possibilidade de adicionar uma série mais de uma vez – caso você tenha visto todas as temporadas de “Friends” ou “Naruto” muitas vezes.

Telecine Play

Pago (37,90 reais), em português, para Android e iPhone

O Telecine Play é a iniciativa da emissora no campo da transmissão online, dominado por empresas como Netflix e Amazon Prime Video. A assinatura oferece acesso a filmes recentes e títulos premiados, como “A Forma D’Água”, “Vingadores: Guerra Infinita” ou “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”. Quem não é assinante pode criar uma conta e ter acesso gratuito ao aplicativo durante sete dias. Após esse período, a assinatura passa a ser cobrada, a não ser que você a cancele antes do fim do período.

LinkedIn Lite

Grátis, em português, para Android

O LinkedIn Lite é uma versão mais leve do aplicativo da rede social corporativa. Ele tem interface mais simples, parecida com a da versão do site vista em celulares. Quem tem pouco espaço na memória pode optar por economizar um pouco ao adotar essa edição do app, em vez da principal.

Pixamotion

Grátis, em português, para Android e iPhone

Você já viu amigos seus publicando fotos em movimento em redes sociais? Esse aplicativo faz exatamente isso, anima imagens inanimadas. Após instalar o app, conceder acesso à galeria de imagens, basta delinear com a ponta do dedo o local que você quer ver se movimentando. Esse recurso funciona bem em cenas que tenham céu e água. O resultado pode ser salvo na galeria do celular em formato de vídeo (você mesmo define o tempo de duração da animação) ou em formato de GIF animado.

Wim Hof

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O aplicativo Wim Hof ensina um método de respiração e meditação por meio do qual, diz seu criador, é possível enfrentar situações difíceis, como uma longa série de flexões ou um banho gelado. Na versão paga, de 11 reais, o app mostra um método para situações mais extremas: encarar um banho em uma banheira com gelo.