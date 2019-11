Os 5 apps mais legais que testamos nesta semana – 23/11

São Paulo – O aplicativo de destaque desta semana é o e-título. Ele é um aplicativo que levar o título de eleitor do cidadão brasileiro para o celular. Testamos ainda editores de imagens, aplicativos para fotos e para dormir. Veja, a seguir, opções de download para smartphones Android e iPhones.

E-Título

Grátis, em português, para Android e iPhone

O E-Título é um aplicativo que permite ter uma versão digital e válida do título de eleitor. Após instalá-lo, é preciso inserir seus dados pessoais e o número do título para criar um QR Code do seu documento de votação. Ele permite consultar o seu local de votação e consultar sua situação criminal junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Sonus Island

Grátis, em português, para iPhone

Você tem dificuldade para dormir? Se o silêncio da noite for o problema, o Sonus Island pode ajudar você a pegar no sono mais rapidamente. Ele emite sons relaxantes de praias ou floresta. Outros sons podem ser desbloqueados pagando o valor de 15 reais.

Camera+

Pago (R$ 10,90), em inglês, para iPhone

O Camera+ é um aplicativo “veterano” no iOS. Ele oferece controles manuais, possibilidade de fotografar no formato bruto chamado RAW e também ajuda a melhorar a qualidade da foto com efeitos e filtros de imagem.

KineMaster

Grátis (versão paga de R$ 122 ao ano), em português, para Android e iPhone

O KineMaster é um aplicativo para editar vídeos no celular. Ele permite cortar trechos, gravar áudio de locução, inserir trilha sonora, ajustar proporção e orientação de imagens, entre outras coisas. Na versão paga, os vídeos são exportados para a galeria do celular com uma marca d’água com o nome do aplicativo. Para removê-la, é preciso assinar o plano mensal ou anual do aplicativo.

Vhista

Grátis, em inglês, para iPhone

Este aplicativo usa técnicas de visão computacional para identificar objetos em cerca de um segundo. Ele pede acesso à câmera, mas se compromete a manter a privacidade dos usuários. Falta uma tradução para o português. Outra opção é o aplicativo Google Lens.